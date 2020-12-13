ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi

13.12.2020 17:23
ING Basketbol Süper Ligi, System.String[]

Salon: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Özge ŞentürkDarüşşafaka Tekfen: Doruk Dora, Buford 2, Doğuş Özdemiroğlu 12, Luther 3, Jerrett 11, Erkan Veyseloğlu, Magette 6, Berk Demir 12, Andrews 25, Sinan Güler 11, Görkem DoğanEmpera Halı Gaziantep Basketbol: Can...

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Özge Şentürk

Darüşşafaka Tekfen: Doruk Dora, Buford 2, Doğuş Özdemiroğlu 12, Luther 3, Jerrett 11, Erkan Veyseloğlu, Magette 6, Berk Demir 12, Andrews 25, Sinan Güler 11, Görkem Doğan

Empera Halı Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 17, Simpson 4, Lemar 14, Kelly 15, Jaiteh 7, İsmail Cem Ulusoy 6, Orhan Haciyeva, Tomas 9, Doğan Şenli 3, Metehan Akyel

1. Periyot: 22-15

Devre: 43-29

3. Periyot: 58-54

Beş faulle çıkan: 35.26 Jaiteh (Empera Halı Gaziantep Basketbol)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Darüşşafaka Tekfen, konuk ettiği Empera Halı Gaziantep Basketbol'u 82-75 mağlup etti.

Ev sahibi takım, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini aldı. İki maçı eksik Gaziantep temsilcisi ise 6. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmaya rakibine oranla daha iyi başlayan Darüşşafaka Tekfen, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

Empera Halı Gaziantep Basketbol, ikinci periyoda boyalı alandan bulduğu sayılarla girdi. Rakibine Sinan Güler, Berk Demir ve Doğuş Özdemiroğlu'nun basketleriyle karşılık veren ev sahibi takım, farkı 19. dakikada 12 sayıya çıkardı: 39-27. Oyundaki üstünlüğünü sürdüren Darüşşafaka Tekfen, soyunma odasına da 14 sayı (43-29) farkla önde gitti.

İkinci yarıya Lemar ve Kelly'nin basketleriyle yakaladığı 7-0'lık seriyle başlayan Empera Halı Gaziantep Basketbol, 27. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 49-48. Toparlanan Darüşşafaka Tekfen, boyalı alandan bulduğu basketlerle son çeyreğe 58-54 üstün girdi.

Final periyodu çekişmeye sahne olurken Darüşşafaka Tekfen, boş atışlardan isabet bulamayan rakibi karşısında 34. dakikayı 66-59 önde geçti. Faul hakkını dolduran ev sahibi takım karşısında serbest atışlarla oyuna tutunan Gaziantep temsilcisi, Tomas'ın üç sayılık basketiyle 37. dakikada farkı yeniden 1 sayıya düşürdü: 68-67. Andrews'un üst üste isabetli dış atışlarıyla yeniden farkı açan Darüşşafaka Tekfen, son dakikaya 78-73 önde girdi. Üstünlüğünü koruyan ev sahibi, karşılaşmayı 82-75 kazandı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, basketbol, Gaziantep, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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