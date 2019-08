ING Türkiye, 305 milyon dolar sendikasyon kredisi anlaşması yaptı

ING Türkiye, 11 ülkeden 20 bankanın katılımıyla 305 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, genel ticaret finansmanında kullanılmak üzere 190 milyon avro ve 96 milyon doları (toplam 305 milyon dolar) tutarında sendikasyon kredisi anlaşmasına imza attı.

1 Ağustos tarihinde imzaları atılan işlemde, Standard Chartered Bank koordinatör, Mizuho Bank, Ltd. ise işlem ajan bankası olarak görev aldı.

367 gün vadeli sendikasyon kredisinin komisyonlar dahil toplam marjı avro için yüzde 2,40, dolar için ise yüzde 2,50 olarak gerçekleşti.

Kreditörler tarafından, ING Türkiye'nin refinansman işlemine hedeflenen tutarın yaklaşık 1,7 katı talep gelmesine rağmen, ING Türkiye dış borçlanma hedefleri doğrultusunda işlemi yaklaşık 305 milyon dolar olarak kapattı.

İşlemde Barclays Bank PLC, Doha Bank, Q.P.S.C Dubai Branch, Goldman Sachs International Bank, J.P. Morgan Securities plc, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Sberbank (Switzerland) AG ve Sberbank Europe AG yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak yer aldı. Bu bankalara ek olarak, 12 banka daha sendikasyon kredisine çeşitli seviyelerde katılım gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Genel Müdürü Pınar Abay, bu sendikasyon kredisinin Türkiye'ye olan güvenin işareti olduğunu, her ölçekte işletmelerinin yanında olarak, yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Abay, söz konusu sendikasyon işleminin ING Türkiye'ye ve Türkiye bankacılık sektörüne güveni bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti.

Ticaretin finansmanında müşterilerin farklı ihtiyaçlarına en uygun çözümleri, en iyi imkan ve fırsatlarla sunmak için çalıştıklarını kaydeden Abay, sendikasyon kredisiyle sağlanan kaynağın da bu doğrultuda kullanılacağını belirtti.

Abay, "Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına daha kapsamlı bir çeşitlilikte yanıt vererek yerel ve küresel rekabette her zaman bir adım önde olmalarını sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

