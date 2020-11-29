İngiliz aktör Dave Prowse hayatını kaybetti - Son Dakika

Yıldız Savaşları filmlerinde Darth Vader'ı canlandıran İngiliz aktör Dave Prowse, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Orijinal Yıldız Savaşları üçlemesinde Darth Vader karakterini canlandıran İngiliz aktör Dave Prowse 85 yaşında hayatını kaybetti. Prowse'un menajeri Thomas Bowington yaptığı açıklamada, "Bizim ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı için gerçekten ve derinden yürek burkan bir kayıp" dedi.

1935 yılında Bristol'de doğan ve üç kez Britanya halter şampiyonu olan Dave Prowse, kariyeri boyunca Otomatik Portakal filmi de dahil olmak üzere 70'den fazla yapımda rol aldı. - LONDRA