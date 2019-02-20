Son Dakika Haberleri: İngiliz Clif, Müslüman Olup 'Cemil' Adını Aldı

İngiliz Clif, Müslüman Olup 'Cemil' Adını Aldı

1 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz Clif Peter Barber, düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İngiliz Clif, Müslüman Olup 'Cemil' Adını Aldı, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yaşayan İngiliz Clif Peter Barber, düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Clif Peter Barber, 'Cemil' ismini aldı.

Üzümlü Mahallesi'nde 14 yıldır yalnız yaşayan İngiliz vatandaşı Clif Peter Barber, geçen pazartesi günü tansiyonu yükselince dengesini yitirip evinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Clif Peter Barber, tedavisi sonrası taburcu edildi. Uzun süredir İslamiyet'i araştırdığını belirten ve Müslüman olarak ölmeye karar verdiğini kaydeden Barber, Fethiye Müftülüğü'ne başvurdu.

Müftülükte bugün düzenlenen ihtida töreninde, Kelime-i Şehadet getiren Clif Peter Barber, Müslüman olup, 'Cemil' ismini aldı. Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman, Barber'e İngilizce Kuran-ı Kerim ve çeşitli dini kitaplar hediye etti. Cemil Barber, İslamiyet ve Hz. Muhammed hakkında okuduklarının Müslümanlığa karşı sevgi duymasına yol açtığını söyledi.

Fethiye Müftüsü Hamdi Uzunharman ise "Bugünden itibaren kendisi Müslüman oldu. Biz de çok mutlu olduk. Allah şehadetini kabul etsin" dedi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:31 Kaynak: DHA

Üzümlü, Muğla, Fethiye, Güncel
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