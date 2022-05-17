İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 6. gün tamamlandı - Son Dakika
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İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 6. gün tamamlandı

17.05.2022 21:15

Kraliyet Adalet Mahkemesinden genel görüntüler Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeden çıkışı Coolen Rooney'in avukatı David Sherborne'nun mahkemeden çıkışı Leicester City'li futbolcu Jamie Vardy ve eşi Rebekah Vardy'in mahkemeden çıkışı LONDRA - İngiltere'nin eski yıldız...

Kraliyet Adalet Mahkemesinden genel görüntüler

Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeden çıkışı

Coolen Rooney'in avukatı David Sherborne'nun mahkemeden çıkışı

Leicester City'li futbolcu Jamie Vardy ve eşi Rebekah Vardy'in mahkemeden çıkışı LONDRA - İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester City'li İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy tarafından İngiliz basınına sızdırıldığı iddialarına ilişkin Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesinde görülen davanın 6. günü tamamlandı.

İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 6. gün tamamlandı
İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 6. gün tamamlandı
İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 6. gün tamamlandı
İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 6. gün tamamlandı

YORUMLAR
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İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 5. gün tamamlandı (2) İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 5. gün tamamlandı (2) İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin 'sosyal medya' davası devam ediyor İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin 'sosyal medya' davası devam ediyor
Kaynak: AA

Leicester City FC, Wayne Rooney, Londra, Adalet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 6. gün tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 6. gün tamamlandı - Son Dakika
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