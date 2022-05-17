Kraliyet Adalet Mahkemesinden genel görüntüler
Wayne Rooney ve eşi Coolen Rooney'in mahkemeden çıkışı
Coolen Rooney'in avukatı David Sherborne'nun mahkemeden çıkışı
Leicester City'li futbolcu Jamie Vardy ve eşi Rebekah Vardy'in mahkemeden çıkışı LONDRA - İngiltere'nin eski yıldız futbolcularından Wayne Rooney'in eşi Coleen Rooney'in Instagram hesabından yaptığı özel paylaşımların Leicester City'li İngiliz futbolcu Jamie Vardy'nin eşi Rebekah Vardy tarafından İngiliz basınına sızdırıldığı iddialarına ilişkin Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemesinde görülen davanın 6. günü tamamlandı.
Son Dakika › Güncel › İngiliz futbol yıldızlarının eşlerinin sosyal medya davasında 6. gün tamamlandı - Son Dakika