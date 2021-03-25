İngiliz konut finansman kuruluşu Nationwide, 13 bin çalışanına esnek çalışma modeli sundu - Son Dakika

İngiliz konut finansman kuruluşu Nationwide, 13 bin çalışanına esnek çalışma modeli sundu

25.03.2021 13:13
İngiliz konut finansman kuruluşu Nationwide, 13 bin çalışanına esnek çalışma modeli sundu, System.String[]

İngiltere'nin en büyük konut finansman kuruluşu Nationwide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası da 13 bin çalışanının istediği yerden çalışmaya devam edebileceğini duyurdu.

İngiltere'nin en büyük konut finansman kuruluşu Nationwide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası da 13 bin çalışanının istediği yerden çalışmaya devam edebileceğini duyurdu.

Nationwide'dan yapılan açıklamada, şirket çalışanlarının yüzde 57'sinin salgın sonrası da evlerinden çalışmaya devam etmek istediği, yüzde 36'sının gerektiğinde evden, gerektiğinde ofisten çalışabileceği karma bir sistemi tercih ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Çalışanlarımız ofislere dönmeye zorlanmayacak. Fakat ihtiyaç duyan herkesin de ofiste bir masası olacak. Ofisler, sosyal iletişim ve iş birliğinin sağlandığı, ekiplerin yaratıcılık için buluşabildikleri bir alan olacak." denildi.

Nationwide Üst Yönetcisi (CEO) Joe Garner, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "2020, bize işerimizi nasıl yaptığımızın nereden yaptığımızdan daha önemli olduğunu gösterdi. Çalışanlarımıza nerede çalışacaklarının, günlerini nasıl planlayacaklarının kontrolünü vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Nationwide, halihazırda İngiltere genelinde 18 bin kişiyi istihdam ediyor.

İngiliz enerji devi British Petroleum de (BP) daha önce çalışanlarının haftada 2 gün evlerinden çalışabileceklerini duyurmuştu.

İngiliz Financial Times gazetesi, British Airways'in (BA), istihdam ettiği 2 bin kişinin çalışma modellerindeki değişiklik planları nedeniyle Londra'nın en büyük havalimanı Heathrow'daki yönetim merkezini satışa çıkarmayı planladığını öne sürmüştü.

İngiltere'nin önde gelen bankaları HSBC ve Lloyds da ilerleyen dönemde çalışanlarının istemesi halinde evlerinden çalışmalarına izin veren bir model üzerinde durduklarını açıklamıştı.

Nationwide, İstihdam, England, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiliz konut finansman kuruluşu Nationwide, 13 bin çalışanına esnek çalışma modeli sundu - Son Dakika Ekonomi


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