İngiliz şarkıcı Joss Stone İran'dan sınır dışı edildi, Nicki Minaj Suudi Arabistan'da konser verecek
1 saat önce
İngiliz şarkıcı Joss Stone, dünya turunun son ayağı İran'da sahne almayı planlamadığı halde sınır dışı edildikten sonra yaptığı açıklamada bütün bunlardan "iğrendiğini" söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:52
İngiliz şarkıcı Joss Stone, dünya turunun son ayağı İran'da sahne almayı planlamadığı halde sınır dışı edildikten sonra yaptığı açıklamada bütün bunlardan "iğrendiğini" söyledi.
Joss Stone sosyal medya paylaşımında, İranlı yetkililerin kendisini halka açık şekilde performans sergileyeceğini düşündükleri için "kara listeye aldığını" iddia etti.
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