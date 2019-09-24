Son Dakika Haberleri: İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası
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İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası

37 dakika önce

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı, charter havayolu şirketine ait uçakla Londra'ya götürüldü.

İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası, System.String[]

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini yapan İngiliz turistlerin bir kısmı, charter havayolu şirketine ait uçakla Londra'ya götürüldü.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda İngiltere'den gelen yetkililer tarafından gerekli bilgilendirmeler yapılan turistler, daha sonra uçuş işlemlerini gerçekleştirdi.

Pasaport işlemleri tamamlanan turistler, daha sonra Londra Gatwick Havalimanı'na gidecek charter havayolu şirketine ait uçağa yönlendirildi.

İlçede gün içinde uçuşların devam edeceği öğrenildi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de arasında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı.

Thomas Cook, Londra, Bodrum, Muğla, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:48 Kaynak: AA
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