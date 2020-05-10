- İngiltere Başbakanı Johnson: "Karantinayı bitirme zamanı değil" - Son Dakika
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- İngiltere Başbakanı Johnson: "Karantinayı bitirme zamanı değil"

6 saat önce

- İngiltere Başbakanı Johnson: "Karantinayı bitirme zamanı değil" İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu akşam ulusa seslenerek, "Karantinayı bitirme zamanı değil" dedi.

- İngiltere Başbakanı Johnson: "Karantinayı bitirme zamanı değil"

LONDRA - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu akşam ulusa seslenerek, "Karantinayı bitirme zamanı değil" dedi.

Korona virüs salgınında Avrupa'da en çok can kaybına sahip olan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, bu akşam ulusa seslendi. Johnson, 27 Mart'tan bu yana ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik açıklamalarda bulunurken, "Karantinayı bitirme zamanı değil" ifadelerini kullandı. Başbakan, konuşmasına, "Bu ülke halkının özgürlükleri üzerindeki kısıtlamaların başlamasından bu yana neredeyse iki ay geçti" açıklaması ile başlarken, korona virüs için, "Daha önce barış ya da savaşta hiç görmediğimiz bir tür" ifadesini kullandı. Johnson, karantina tedbirlerine uyduğu için İngiliz halkına ve binlerce hayat kurtardığı için Ulusa Sağlık Servisi'ne teşekkür etti.

"İkinci bir artışa izin vermek delilik"

İngiliz Başbakan, ülkede can kayıplarının azalmaya devam ettiğine dikkat çekerek, "Bu hastalığın yayılmasını durdurma çabanız ve fedakarlığınız sayesinde ölüm oranı düşüyor ve hastaneye olan talepler azalıyor. Sayenizde NHS'yi koruduk ve binlerce hayat kurtardık" ifadelerini kullandı. Başbakan, "İkinci bir artışa izin vermek delilik. Dikkatli olmalıyız. Virüsü kontrol etmeye ve hayat kurtarmaya devam etmeliyiz" dedi.

"5 koşulun sağlanması gerekiyor"

Johnson, kısıtlamaların gevşetilebilmesi için önce 5 koşulun yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı. Başbakan, bu koşulların ikisinin NHS'nin korona virüs salgını ile başa çıkabileceğinden emin olmak ve ölüm hızında sürekli ve istikrarlı düşüş görülmesi olduğunu ifade etti. Johnson, diğer üç koşulun ise enfeksiyon oranlarının yönetilebilir seviyelere düşmesi, test ve koruyucu ekipman tedariğinin gelecekteki olası talebi karşılaması ve ikinci bir zirve riskinin bulunmaması olduğunu duyurdu. Başbakan, bu 5 koşul sağlanmadan ilerleme olmayacak dedi. İngiliz Başbakan, karantinadan çıkış için 5 kritik seviye olduğu açıklarken, şu an 4'üncü seviyede olduklarını ifade etti. Johnson, 1'inci seviyede ise hastalığın artık İngiltere'de bulunmadığı seviye olarak adlandırırken, "Fedakarlığınız sayesinde şimdi 3'üncü seviyeye adım adım ilerlemeye başlayacağız" dedi.

İngiliz Başbakan, "Bu hafta bu karantinayı sona erdirmenin zamanı değil" ifadelerini kullanırken, "Bunun yerine önlemlerimizi değiştirmek için dikkatli adımlar atıyoruz" açıklamasında bulundu. Başbakan, evde çalışamayan herkes için aktif olarak çalışmasını sağlayacak önlemler alınacağını belirtirken, "Bu çalışanların güvende olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Johnson, vatandaşların mümkün oldukça toplu taşımayı kullanmaktan kaçınmasını isterken, "Sosyal mesafeyi korumalıyız ve sürdürmeliyiz ve bu nedenle toplu taşıma kapasitesi sınırlı olacak" dedi.

Başbakan Johnson, koşulların yerine getirilmiş ve sayıların kontrol altına alınmış olması koşulu ile hizmet sektörünün en erken Temmuz ayında yeniden faaliyete geçebileceğini açıkladı. Başbakan, İngiltere'ye hava yolu ile gelenlere 14 gün karantina uygulanacağına vurgu yaptı.

İngiliz Başbakan, gelecek haftadan itibaren bahçelerin sosyal mesafe kurallarına uyulması koşulu ile yeniden faaliyete geçeceğini duyururken, Çarşamba gününde itibaren vatandaşların açık havada egzersiz yapabileceklerini dile getirdi. Johnson, "Yerel parkınız da güneşlenebilir, diğer yerlere gidebilir, spor bile yapabilirsiniz" ifadelerini kullanırken, bu aktivitelerin ancak aile üyeleri ile birlikte yapılabileceğine dikkat çekti. Başbakan, son olarak salgın tedbirlerine uymayanların para cezası kesileceği konusunda uyardı.

- İngiltere Başbakanı Johnson: Karantinayı bitirme zamanı değil

Boris Johnson, Karantina, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 11:57 Kaynak: İHA


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