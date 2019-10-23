Son Dakika Haberleri: İngiltere'de bir konteyner içinde 39 ceset bulundu
Son Dakika Dünya İngiltere'de bir konteyner içinde 39 ceset bulundu

İngiltere'de bir konteyner içinde 39 ceset bulundu

17 dakika önce

İngiltere'de bir konteyner içinde 39 ceset bulundu

İngiltere'de bir konteyner içinde 39 ceset bulundu, System.String[]

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir konteyner içinde 39 ceset bulundu.


Bölgeye gönderilen acil servis ekipleri konteyner içinde biri çocuk 39 kişinin cesedini buldu. Olayla ilgili 25 yaşında bir gencin gözaltına alındığı bildirildi.

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İngiltere, Essex, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:13 
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