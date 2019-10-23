İngiltere'de bir konteyner içinde 39 ceset bulundu
17 dakika önce
İngiltere'de bir konteyner içinde 39 ceset bulundu
İngiltere'nin Essex bölgesinde bir konteyner içinde 39 ceset bulundu.
Bölgeye gönderilen acil servis ekipleri konteyner içinde biri çocuk 39 kişinin cesedini buldu. Olayla ilgili 25 yaşında bir gencin gözaltına alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 12:13
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