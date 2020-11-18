İngiltere'de İşçi Partisi üyeliği iade edilen eski lider Corbyn, partisinin parlamento grubuna dönemeyecek

İngiltere'de İşçi Partisi Genel Başkanı Keir Starmer, partinin eski lideri Jeremy Corbyn'in, partinin parlamento grubuna geri dönemeyeceğini duyurdu.

Buna göre, Corbyn, parlamento üyeliği düşmese de parti adına oy veremeyecek, söz alamayacak ve parlamento faaliyetlerinde bağımsız milletvekili olarak kabul edilecek.

Corbyn'in anti-Semitizm suçlamaları sebebiyle askıya alınan üyeliği dün iade edilmişti.

Ancak halefi Starmer, Corbyn'in Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'nun (EHRC) raporuna cevabının, Yahudi cemaatine olan güveni yeniden tesis etmek için yapılan tüm çabaları baltaladığını savundu.

Starmer, Corbyn'i tekrardan parlamento grubuna davet etmeyeceğini söyledi. Durumu incelemeye devam edeceğini aktaran Starmer'in açıklaması partinin sol kanadında tepkiye neden oldu.

Corbyn destekçileri, parti üyeliğine iade kararının aynı zamanda parlamentoya da yeniden kabul anlamına geldiğini söylerek Starmer'in sözlerine karşı çıktılar.

İşçi Partisi'nin eski Gölge Kabinesi başkanı ve Corbyn'in yakın müttefiki John McDonnell, Starmer'in hamlesinin "tamamen yanlış" olduğunu ve "partide daha fazla bölünmeye" neden olacağını savundu. Diane Abbott ve Richard Burgon gibi siyasetçiler de McDonnell'a destek verdi.

2015'te Corbyn'in İşçi Partisi lideri seçilmesi amacıyla kurulan kitlesel kampanya grubu Momentum'un eş başkanı Andrew Scattergood ise Starmer'in açıklaması için, "Yalnızca saçma veya beceriksiz değil, İşçi Partisi'nin Muhafazakarlar karşısında bir araya gelmesi gereken bir zamanda sol siyasete yönelik küstah bir saldırı" diye konuştu.

Scattergood, sosyalist bir İşçi Partisi için mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.

İngiltere Yahudileri Temsilciler Kurulu Başkanı Marie van der Zyl ise Starmer'in kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti ve Corbyn'in parti üyeliğine yeniden kabul edilmesine yol açan süreci eleştirdi.

Van der Zyl, Corbyn'in sözleri için ise "Yahudi toplumuna yaşattıkları sebebiyle utanmaz ve acımasız" olarak yorumladı.

Rapor sonrasındaki ifadeleri yüzünden üyeliği askıya alınmıştı

Geçen ay İngiltere'deki Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu, Corbyn döneminde parti yönetiminin Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmekte yetersiz kaldığını açıklayan bir rapor hazırlamıştı.

Corbyn bu rapora "Partideki anti-Semitizmin boyutu, karşıtlarım tarafından büyütüldü" dedikten sonra üyeliği askıya alınmıştı.

Askıya alınma gerekçesi olarak rapor değil, rapora verdiği tepki gösterilmişti.

"Sir" ünvanına sahip partinin yeni lideri Keir Starmer, durumun abartıldığını düşünen kişilerin İşçi Partisi'nde yeri olmadığını söylemişti.

Corbyn'in üyeliğinin askıya alınmasına karar veren Ulusal İcra Komitesi'nde yer alan beş kişiden oluşan bir kurul ise Corbyn'in üyeliğinin devamı veya Corbyn'e yönelik daha ağır yaptırımlar uygulama konusunda bir karar vermek için toplanmıştı.

Partinin 54 yıldır üyesi olan Corbyn bugünkü toplantı öncesinde Facebook'tan yayınladığı bir paylaşımda İşçi Partisi içindeki anti-Semitizm endişelerinin "abartılmadığını" ve sözlerinin yanlış anlaşılması sebebiyle "pişman olduğunu" söyledi.

Kurulun alacağı karara saygı duyacağını belirten Corbyn açıklamasında, "Ömür boyu sürecek inançlarıma uygun olarak partinin ilerlemesine yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Ülkedeki en büyük Yahudi örgütü İngiliz Yahudileri Temsilciler Kurulu ise Yahudi toplumunun "Bu acınası, özür içermeyen açıklamayı kabul etmediğini" söyledi.

Toplantının sonucunda ise kurul, askıya alınan Corbyn'in üyeliğini iade etti.

1983'ten beri milletvekili olan Corbyn'in, kurulun kararının ardından başka yaptırımlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı ise henüz belli değil.