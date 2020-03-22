İngiltere'de Koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

İngiltere'de Koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
İngiliz Hükümeti'nin Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında halka sokağa çıkmayın uyarısına rağmen bazı İngilizlerin güneşli hafta sonunda dışarıda olduğu gözlendi.
İngiliz Hükümeti'nin Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında halka sokağa çıkmayın uyarısına rağmen bazı İngilizlerin güneşli hafta sonunda dışarıda olduğu gözlendi. Özellikle başkent Londra'nın Greenwich bölgesinde gezintiye çıkanlar olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:36 Kaynak: AA
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