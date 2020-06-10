İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip, 99'uncu yaşına girdi
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi, Veliaht Prens Charles'ın babası Edinburgh Dükü Prens Philip 99 yaşıncı yaş gününü kutladı.
– İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi, Veliaht Prens Charles'ın babası Edinburgh Dükü Prens Philip 99 yaşıncı yaş gününü kutladı.
İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eşi, Veliaht Prens Charles'ın babası Edinburgh Dükü Prens Philip 99 yaşına girdi. Veliaht Prens William ve Prens Harry'nin büyük babası Prens Philip, bugün 99'uncu yaşını kutladı. Prens, Philip Mountbatten adıyla olarak doğumunda kendisine Yunanistan ve Danimarka'nın Prensi unvanı verilmişti. Armasında halen Yunanistan bayrağı ve Danimarka Kraliyet Bayrağı bulunuyor. Prens Philip'in doğduğu dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri devlet otoritesinde bulunurken, Windsor Ailesi'nden Elizabeth ile evlenmesinin ardından İngiltere Kraliyet Ailesi'ne mensup olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 12:06 Kaynak: DHA
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