İngiltere'de sağlık çalışanları Kovid-19 testi yetersizliğinden işlerine gidemiyor - Son Dakika

İngiltere'de sağlık çalışanları Kovid-19 testi yetersizliğinden işlerine gidemiyor

İngiltere'de, düzenli test olmaları gereken sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yetersizliği nedeniyle işlerine gidemediği bildirildi.

İngiltere'de sağlık çalışanları Kovid-19 testi yetersizliğinden işlerine gidemiyor, System.String[]

İngiltere'de, düzenli test olmaları gereken sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yetersizliği nedeniyle işlerine gidemediği bildirildi.

Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere Aile Hekimleri Birliği (RCGP) tarafından hükümetin Kovid-19 Test ve İzleme Sisteminin sorumlusu Dido Harding'e yollanan mektupta, düzenli test olmaları gereken sağlık çalışanlarının yaşadığı test krizinin sonlandırılması istendi.

Mektupta, sağlık çalışanlarının test sıkıntısı nedeniyle işlerine dönemediği bilgisi paylaşılarak, bu nedenle Kovid-19'la mücadelenin de önemli bir parçası olan mevsimsel grip aşısı çalışmalarının zarar göreceği uyarısı yapıldı.

Okulların ve bazı işyerlerinin yeniden açılmasıyla aile hekimleriyle randevuların arttığına dikkat çekilen mektupta, sağlık çalışanları eve kapanmak zorunda kaldığı için hastaların bakımının da olumsuz etkilendiği belirtildi.

Test krizi

İngiliz medyasında, Kovid-19 testi yaptırmak için insanların haftalarca bekletildiği ileri sürülmüştü.

Basındaki haberlerde, insanların şehir merkezlerine yüzlerce kilometre uzaktaki test ve izleme merkezlerine gitmek zorunda kaldığı ve test sonuçlarının da zamanında teslim edilmediği iddiaları yer almıştı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock iddialar üzerine, ülkede kişi başına düşen test oranının diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek olduğu, hükümetin bazı çalışanlar için testleri öncelikli hale getirmeye odaklandığı açıklamasını yapmıştı.

The Guardian, Grip Aşısı, İngiltere, Dido, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 16:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de sağlık çalışanları Kovid-19 testi yetersizliğinden işlerine gidemiyor - Son Dakika

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