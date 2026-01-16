İngiltere'de Su Kesintileri Krizi - Son Dakika
İngiltere'de Su Kesintileri Krizi

16.01.2026 02:20
Kent ve Sussex'te fırtına nedeniyle 30 bin hane susuz kaldı, eğitim ve kamu hizmetlerinde aksama var.

İngiltere'nin güneyindeki binlerce haneye fırtına, soğuk hava şartları ve altyapı sorunları nedeniyle su verilemezken eğitim ve kamu hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor.

Ocak ayının ilk haftasının ardından özellikle İngiltere'nin güneyindeki Kent ve Sussex bölgesinde fırtına, soğuk hava şartları ve altyapı sorunları nedeniyle su kesintileri yaşanmaya başladı.

Özellikle 12 Ocak'taki Goretti Fırtınası nedeniyle yaklaşık 30 bin hanenin susuz kaldığı Kent ve Sussex'te o günden bu yana yapılan altyapı düzenlemelerine rağmen hala 10 bine yakın ev su alamıyor.

Bu hanelerin büyük kısmının bulunduğu Tunbridge Wells'te okullarda, suların hala akmaması nedeniyle eğitime ara verildi. Bölgedeki bazı okullar, bugün de kapalı olacak.

Öte yandan susuzluk ve hijyen şartlarını yerine getirememe sorunundan dolayı bazı kamu hizmetlerinde de aksamalar yaşanıyor. Okullar gibi bazı kütüphaneler de kapatılırken hastanelerde sanal randevu sistemi uygulanmaya başladı.

Yaşlı bakım evleri ve hastanelere, yerel yönetimler tarafından tankerle su taşınırken halk için de içme suyu dağıtım noktaları kuruldu.

Eleştirilerin hedefindeki bölgenin su tedarikçisi South East Water ise yaşananlardan dolayı özür dileyerek cuma itibarıyla düşük tazyikli de olsa su verilmeye başlanacağını duyurdu.

Çevre Bakanı Emma Reynolds ise South East Water hakkında inceleme başlattıklarını açıklayarak, "South East Water, sürekli kesilen sular nedeniyle en kötü su tedarik şirketi." dedi.

Reynolds, susuzluğun bazı evlerde 6 günü bulması nedeniyle South East Water'ın lisans şartlarını yerine getirmediğini belirtti.

Kaynak: AA

