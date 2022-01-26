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İngiltere'de Yargıtay, PKK sembolleri taşımanın suç olduğuna hükmetti - Son Dakika

İngiltere'de Yargıtay, PKK sembolleri taşımanın suç olduğuna hükmetti

26.01.2022 16:23
İngiltere'de Yargıtay, PKK sembolleri taşımanın suç olduğuna hükmetti

İngiltere'de Yargıtay, gösteri sırasında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraları taşıyan kişilere verilen cezaları onadı.

İngiltere'de Yargıtay, gösteri sırasında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraları taşıyan kişilere verilen cezaları onadı.

Kararda, 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasası'nın 13. maddesinin bir kişinin halka açık yerde, bir eşyayı bu kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğu yönünde makul şüphe oluşturacak şekilde taşımasının suç olduğunu öngördüğü belirtildi.

Rahman Pwr, İsmail Akdoğan ve Rotinda Demir'in de Afrin'e yönelik harekat (Zeytin Dalı Harekatı) sırasında 27 Ocak 2018'de Londra'daki bir gösteride İngiltere'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya ait paçavrayı taşıdığının sabit olduğu ifade edilin kararda, bu kişilerin taşıdıkları şeyin, PKK'ya ait olduğunu bilmemelerine imkan bulunmadığı, ayrıca yaptıklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi kapsamındaki ifade özgürlüğü hakkıyla bağdaşmadığına hükmedilerek şartlı hapis cezası verildiği ve bu kapsamda Yüksek Mahkemeye yapılan itirazın reddedildiği hatırlatıldı.

Kararda, bir kişinin taşıdığı veya giydiği şeyin yasaklı bir örgüte ait olup olmadığını bilmesi için zihinsel yeterliliğin kafi olduğu, eylem sırasında kullanılan ve polis tarafından kayıt altına alınan ifadeler ve sözlerin de suç işleme kastına ilişkin makul şüphe oluşturduğu ifade edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarının, ifade özgürlüğü hakkı ile terörü önleyerek toplumu koruma ihtiyacı arasında adil bir denge kurduğu vurgulanan kararda, bunun için eylemin şiddete teşvik edip etmediğine bakılmasına gerek olmadığı, başvurunun reddedilmesine karar verildiği bildirildi.

Karar, İngiltere'de PKK veya diğer yasaklı örgütleri simgeleyen sembollerin giyilmesi ve taşınmasıyla ilgili davalarda emsal teşkil edecek.

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Yargıtay, England, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de Yargıtay, PKK sembolleri taşımanın suç olduğuna hükmetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de Yargıtay, PKK sembolleri taşımanın suç olduğuna hükmetti - Son Dakika
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