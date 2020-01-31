İngiltere'deki Türk, Konyalı çifte depremzedelere bağışladıkları yüzüğü geri vermek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İngiltere'deki Türk, Konyalı çifte depremzedelere bağışladıkları yüzüğü geri vermek istiyor - Son Dakika

İngiltere'deki Türk, Konyalı çifte depremzedelere bağışladıkları yüzüğü geri vermek istiyor

6 saat önce

İngiltere'de yaşayan Lütfi Erdoğan, Konyalı 73 yaşındaki Fatma Yıldız'a, eşinin kendisine 3 ay önce aldığı ve Elazığ ile Malatya'daki depremzedelere bağışladığı evlilik yüzüğünü geri vermek için harekete geçti.

İngiltere'deki Türk, Konyalı çifte depremzedelere bağışladıkları yüzüğü geri vermek istiyor, System.String[]

İngiltere'de yaşayan Lütfi Erdoğan, Konyalı 73 yaşındaki Fatma Yıldız'a, eşinin kendisine 3 ay önce aldığı ve Elazığ ile Malatya'daki depremzedelere bağışladığı evlilik yüzüğünü geri vermek için harekete geçti.

Eşinin hediye ettiği evlilik yüzüğünü, depremzedelere ulaştırılması için Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem'e veren Fatma Yıldız'a ilişkin haberleri gören Erdoğan, belediyeye e-posta yoluyla ulaştı.

Erdoğan, yazısında "Sayın Başkan, bugün TRT Haber'de çıkan yüzük bağışı haberinden çok etkilendim. O yüzüğü depremzedelere yardım karşılığında satın alıp, bağışı yapan annemize hediye etmek istiyorum. Lütfen benimle iletişime geçer misiniz?" ifadelerini kullandı.

Yunus Yıldız, eşiyle 28 Ocak'ta yaptığı bağışın ardından konuya ilişkin açıklamasında, "Eşim Fatma 'Al şu yüzüğü ver. İçimiz sızlıyor. O insanlar orada mağdur bizim elimizden gelen bu. Allah o insanlara yardım etsin, bizim elimizden gelen bu kadar.' dedi. Ben de bunun üzerine yüzüğü Belediye Başkanına teslim etmek üzere getirdim." diye konuşmuştu.

Fatma Yıldız, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:42 Kaynak: AA
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