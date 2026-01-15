İngiltere'den Rusya'ya Tepki: Sınır Dışı Edilen Diplomata Dikkat - Son Dakika
İngiltere'den Rusya'ya Tepki: Sınır Dışı Edilen Diplomata Dikkat

15.01.2026 14:23
İngiltere, Rusya'nın diplomatını istihbarat çalışanı gerekçesiyle sınır dışı etmesine tepki gösterdi.

Rusya'nın İngiliz diplomatını istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararına tepki gösteren İngiltere Dışişleri Bakanlığından, "Buna karşılık atacağımız adımları dikkatle değerlendiriyoruz." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kremlin yönetiminin daha önce de İngiliz diplomatlar hakkında casusluk suçlamasıyla sınır dışı kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın bu kararı "çaresizlik" nedeniyle aldığı savunularak, "Bu tür eylemler, diplomatik misyonların faaliyet gösterebilmesi için gerekli temel koşulları baltalıyor. Buna karşılık atacağımız adımları dikkatle değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği'ndeki diplomatı istihbarat çalışanı olduğu gerekçesiyle sınır dışı etme kararı aldığını bildirmişti.

İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Danae Dholakia'nın Bakanlığa çağrıldığı kaydedilerek, "Maslahatgüzara bir diplomatın İngiliz istihbaratıyla bağlantılı olduğu yönünde elde edilen bilgiler nedeniyle protesto notası verildi. Dholakia'ya bu diplomatın akreditasyonunun iptal edildiği bildirildi. Diplomatın iki hafta içinde Rusya'yı terk etmesi gerekiyor." açıklamasında bulunulmuştu.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada da söz konusu diplomatın 1980 doğumlu Gareth Samuel Davies olduğu bilgisi yer almıştı.

Kaynak: AA

