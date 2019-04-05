İngiltere'den Türkiye'ye İlham Dolu Yolculuk...

Müzik eğitimine ilkokulda babasının hediye ettiği gitar ile başlayan müzisyen, dil ve üniversite eğitimi için gittiği İngiltere'de prestijli performans salonlarında solistlik yaparak müzikal yolculuğuna devam etti. Halen İngiltere'de hayatına devam eden Onur ER, yazdığı sayısız söz ve bestesinin ilhamını yurt dışında yaşamanın verdiği özlem ve aşktan aldığını dile getiriyor.

Söz ve bestesi Onur ER'e, düzenlemesi Gürsel Çelik'e ait olan "Boş Hayaller"in mix ve masteringinde Özgür Yurtoğlu'nun imzası yer alıyor.

Onur ER, projesinin fotoğrafları için Yiğit Özgür'ün objektifinin karşısına geçerken, şarkının video klibi için ise son dönemin parlak yönetmenlerinden Serdar Börcan ile çalıştı. Auto Platoları'nda otuz kişilik ekip ile çekilen klipte, Onur ER'e ünlü moda editörü ve oyuncu Dilara Kırmıt eşlik etti.

Prodüktörlüğünü Gürsel Çelik'in üstlendiği, Onur Er'in ilk teklisi "Boş Hayaller" SONY Music etiketiyle 0 5 Nisan 2019 cuma günü tüm dijital platformlarda yayında.