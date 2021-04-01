İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde 4 bin taraftar tribündeki yerini alacak

İngiltere Federasyon Kupası (FA) yarı final karşılaşmasına sınırlı sayıda taraftar alınacak.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Leicester City ile Southampton arasında oynanacak FA Kupası yarı final karşılaşmasında 4 bin taraftar takımlarını destekleyecek.

Devam eden Kovid-19 önlemleri nedeniyle yalnızca Londralıların kabul edileceği karşılaşma, 18 Nisan'da Wembley Stadı'nda oynanacak.

Kovid-19 önlemlerinin hafifletilmesi kapsamındaki bir pilot uygulamanın parçası olarak tribündeki yerini alacak taraftarların maçtan 24 saat önce negatif Kovid-19 test sonucu sunmaları, tribünde sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları zorunlu olacak.

İngiltere'de Kovid-19'la mücadele kapsamında 5 Ocak'tan bu yana maçlara seyirci alınmıyor.

Ülkede, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin açıklanan 4 aşamalı planın ikincisinin başlayacağı 17 Mayıs'tan sonra statlara 10 bine kadar taraftarın alınması hedefleniyor.