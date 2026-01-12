İngiltere Grönland'a Asker Gönderme Olasılığını Değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İngiltere Grönland'a Asker Gönderme Olasılığını Değerlendiriyor

12.01.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Alexander, İngiliz askerlerinin Grönland'a konuşlandırılmasına dair görüşmeler yapıldığını açıkladı.

LONDRA, 12 Ocak (Xinhua) -- İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander, İngiliz askerlerinin Grönland'a konuşlandırılması olasılığını tamamen göz ardı etmediklerini söyledi.

Alexander pazar günü Sky News'e yaptığı açıklamada, bu tür konuşlandırmalara yönelik görüşmelerin, NATO müttefikleri arasındaki "olağan" koordinasyon çalışmaları kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

İngiliz yetkililerin, Grönland'a olası NATO askeri konuşlandırması konusunda Fransız ve Alman meslektaşlarıyla görüşmeler yaptıkları ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump 2025 yılının ocak ayında göreve geldiğinden bu yana Grönland'ın kontrolünü ele geçirme isteğini sık sık dile getirmesine karşın İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Grönland'ın geleceğine yalnızca Grönland ve Danimarka'nın karar vermesi gerektiğini söylemişti.

1953 yılına kadar Danimarka kolonisi olan Grönland, aynı yıl Danimarka Krallığı'nın ayrılmaz bir parçası haline geldi. 1979 yılında kendi kendini yönetme hakkı tanınan Grönland, dışişleri ve savunma konularında hala Danimarka'ya bağlı.

Kaynak: Xinhua

İngiltere, Grönland, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Grönland'a Asker Gönderme Olasılığını Değerlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’da ’tercihli yol’ için referanduma gidilecek Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek
Bebek Otel Müdürü’nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı Bebek Otel Müdürü'nün ifadesi ortaya çıktı: Operasyondan önce ünlü isimler otelden ayrıldı
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’ İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından ’Ekol TV’ açıklaması İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından 'Ekol TV' açıklaması
11 milyon euro bonservis Szymanski’nin yeni takımı belli oluyor 11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor
10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu 10 yaşında milli takıma seçildi, 16 turnuvada set vermeden şampiyon oldu

15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
14:40
Haldun Dormen entübe edildi
Haldun Dormen entübe edildi
14:34
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 16:06:22. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere Grönland'a Asker Gönderme Olasılığını Değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.