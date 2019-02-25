İngiltere, Hizbullah'a Yasak Getirecek
47 dakika önce
İngiltere, Hizbullah'a ve siyasi kanadına terör örgütü olarak yasak getirecek.
İngiltere, Hizbullah'a ve siyasi kanadına terör örgütü olarak yasak getirecek.
İngiliz İçişleri Bakanı Sajid Javid dün yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın siyasi kanadını yasaklamaya hazırlandıklarını belirtmişti. İngiltere'den bugün yapılan açıklamada ise Hizbullah'ın siyasi kanadı da dahil olmak üzere bütünüyle terör örgütü sayılacağını ve yasaklayacağını ifade etti. - LONDRA
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:04 Kaynak: İHA
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