İngiltere, insansız savaş uçağı yapmayı başaramadı!

İngiltere, uzun bir süredir insansız uçak geliştirmeye çalışıyor. Fakat bugün itibariyle yalnızca tasarım aşamasında kalan bu projenin iptal edildiği açıklandı. Bu durumda son dönemde Türkiye ile Savunma Sanayii alanında yakınlaşıldığını, hatta geçtiğimiz günlerde bizzat Savunma Bakanlarının Hulusi Akar ile görüşmek için geldiğini göze alırsak, İngiltere tarafından bir Bayraktar KIZILELMA hamlesi görebileceğimizi söyleyebilir miyiz?

İngiltere, Bayraktar KIZILELMA için harekete geçer mi?

İngiltere'nin uzun bir süredir kendi İHA, SİHA ve SİUS sistemleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Türkiye ile de Savunma Sanayii alanında birçok proje yürütüyor. Örneğin BAE Systems, Milli Muharip Uçak için bazı konularda hem yardımcı oluyor hem de teknoloji transferi yapıyor.

Buna ek olarak yine İngiliz şirketi olan Rolls-Royce, yalnızca otomobil değil, Eurofighter Typhoon, F-4 Phantom, F-35A/C ve F-35B gibi jetlere motor yaptığı için öne çıkıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin hem MMU hem de MİUS tarafındaki motor açığını oldukça hızlı bir şekilde kapatabilir.

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Ayrıca İngiltere'nin geçtiğimiz yıl içerisinde Bayraktar TB2'leri yakın markaja aldığı ve görüşmelerde bulunduğu biliniyor. Zira şu anda potansiyel alıcılar listesinde yer alıyor. Buna ek olarak, Türkiye'nin de Queen Elizabeth sınıfı uçak gemileriyle ilgilendiği, hatta önümüzdeki yıllarda yerli imkanlarla yapımına başlanacağı biliniyor.

Dolayısıyla İngiltere ile Bayraktar KIZILELMA isimlerini yan yana koyabiliriz. Fakat olası bir senaryonun ancak işbirliği ile birlikte gerçekleşeceğini belirtelim. Zira İngiltere dışarıdan bir ürün almak yerine kendi teknolojilerini de kullanabileceği bir ortaklığa daha sıcak bakıyor. Zaten F-35 projesine de bu nedenle dahil oldu.

Üstelik birden fazla ülkenin ve kurumun katılımı ile yapılan projelerin hem maliyeti daha uygun oluyor hem de ortaya çıkan sonuç daha iyi oluyor. Özellikle önümüzdeki 20 yıl içerisinde bu tip insansız savaş uçaklarının 5. nesil olarak bahsedilen radar görünümü düşük jetlerin yerini alacağını düşünürsek çok ülkeli bir katılım herkesin yararına olabilir.

Bayraktar KIZILELMA özellikleri:

Uçuş süresi/ Havada kalış süresi: 5 saat

Maksimum kalkış ağırlığı: 6 ton

Operasyonel irtifa: 35 bin+ feet

Görev yarı çapı: 500 NM (deniz mili)/ 900+ km

Seyir hızı: 0.6 Mach (gelecekte 0.8+ Mach ve 1.2+ Mach hızlara çıkabilir)

Faydalı yük kapasitesi: 1500 kg (dahili silah istasyonları ile)

Yüksek manevra kabiliyeti

Otomatik iniş-kalkış ve seyir

Düşük radar izi

SATCOM haberleşme

Kısa pistli uçak gemilerinden kalkış

AESA radarı

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