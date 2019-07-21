Son Dakika Haberleri: İngiltere Kadın Platformu'nun 10 yıllık başarısı öyküsü
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İngiltere Kadın Platformu'nun 10 yıllık başarısı öyküsü

42 dakika önce

KORKMAZ, geçen ay Avusturya'da düzenlenen Iron Man Challenge yarışına WPUK adına katılarak platform için 10 bin sterlin fon sağlamıştı.

İngiltere Kadın Platformu'nun 10 yıllık başarısı öyküsü, System.String[]
KORKMAZ, geçen ay Avusturya'da düzenlenen Iron Man Challenge yarışına WPUK adına katılarak platform için 10 bin sterlin fon sağlamıştı. Bu anlamlı jestinden dolayı Korkmaz'a plaket verilerek teşekkür edildi. WPUK'nin kurucu başkanı Nilgün Yıldırım açılış konuşmasında, platformun başarılarını şöyle sıraladı: "2010 yılında Londra Büyükşehir Belediyesi Başkanı Boris Johnson tarafından kendilerine 'Yılın Kurumu' ünvanını kazandıran, Rainbow projesi, Lifetime Learning Charity ile partner olarak gerçekleştirdikleri Women in Enterprise (WE) projesi. Queen Mary Üniversitesi'nden Araştırmacı Psikolog Özlem Eylem ile birlikte gerçekleştirilen toplumla etkileşim alanında aynı üniversite tarafından 2 ödüle layık görülen Moments projeleri".

EN BÜYÜK DESTEK ERKEKLERDEN

İş insanı Yıldırım konuklar arasında yer alan ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı, ressam Zerrin Tekindor'un kendilerine 'Sanat Danışmanı' olarak destek vereceğinden onur duyduklarını dile getirdi. Daha önceki sanat danışmanları ressam ve sahne dekor ve kostüm tasarımcısı Bahar Sert'e 5 yıl, ünlü devlet bale sanatçısı ve Kareograf Aysun Aslan'a, 4 yıl süreyle hizmet ettikleri için platformun şükranlarını sundu. Sanatçı, avukat, eğitimci, politikacı, sağlık uzmanları, inşaat mühendisleri ve daha birçok meslek grubundan kişilerin katıldığı resepsiyonda, WPUK'nin çalışmalarına en büyük destek ise erkeklerden geldi. Lifetime Learning Charity sahibi Murat Aykut Sadi, Ertanch Hidayettin, Brusk Kıvılcım Korkmaz, Jazzgir Restaurant sahibi Ali Eren Balıkel, şirket yöneticileri Raj Kumar, Philip Hobson bu erkekler arasındaydı.
Avusturya, Iron Man, Sterlin, Güncel

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 02:02 
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