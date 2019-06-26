Son Dakika Haberleri: İngiltere, Kaşıkçı cinayeti konusunda hesap verilmesini istedi
Son Dakika Güncel Haber

İngiltere, Kaşıkçı cinayeti konusunda hesap verilmesini istedi

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda hesap verilmesi ve Suudi Arabistan'ın soruşturmayı uluslararası standartlara göre yapması gerektiğini söyledi.

İngiltere, Kaşıkçı cinayeti konusunda hesap verilmesini istedi, System.String[]
İngiltere Başbakanı Theresa May, Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda hesap verilmesi ve Suudi Arabistan'ın soruşturmayı uluslararası standartlara göre yapması gerektiğini söyledi.
May, İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda yapılan "Başbakana Sorular" oturumunda, Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bu konuyu, Kral Selman Bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmelerde gündeme getirdiğini belirten May, "Bu korkunç cinayet için hesap verme zorunluluğunu görmek istiyoruz. Sorumlulardan hesap sorulması ve yasal sürecin takip edilmesi gerektiğini vurguladım." ifadesini kullandı.
May, Suudi Arabistan'ın bu tür uluslararası ve ulusal yasa ihlallerinin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemi almasını beklediklerine işaret ederek, "Devam eden soruşturmayı yakından takip ediyoruz ve uluslararası kabul görmüş yasal standartlar doğrultusunda ilerlemesini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kaşıkçı cinayeti
Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA) Kaşıkçı cinayetinde, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın rolüne ilişkin "yüksek inanca" sahip olduğu vurgulanmıştı.
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın yaptığı incelemeler sonrasında hazırlanan raporda da Suudi Arabistan, Kaşıkçı'yı kasten ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.
Raporda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:35 Kaynak: AA
theresa may, muhammed bin selman, suudi arabistan, ingiltere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cenk Tosun Bodrum'da tatilde Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi. CHP'den "İstanbul ehline emanet edilmedi" diyen Bahçeli'ye tepki: Tam bir kibir örneği Altın günü düşüşle kapattı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:46:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere, Kaşıkçı cinayeti konusunda hesap verilmesini istedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]