Kraliçe 2. Elizabeth'in Eskişehir'deki bal mumu heykeline ziyaretçi ilgisi - Son Dakika
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Kraliçe 2. Elizabeth'in Eskişehir'deki bal mumu heykeline ziyaretçi ilgisi

09.09.2022 14:26
Kraliçe 2. Elizabeth'in Eskişehir'deki bal mumu heykeline ziyaretçi ilgisi

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından bal mumu heykelinin bulunduğu Eskişehir'deki müzeye ziyaretlerde artış gözlendi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından bal mumu heykelinin bulunduğu Eskişehir'deki müzeye ziyaretlerde artış gözlendi.

Odunpazarı'ndaki 215 bal mumu heykelin bulunduğu "Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi"ne gelenler, "Dünya Liderleri" bölümünde sergilenen 2. Elizabeth'in heykeliyle fotoğraf çektiriyor.

Müzenin halkla ilişkiler personeli Güliz Ünsal Kovancısoy, gazetecilere, 2. Elizabeth'in ölüm haberinin ardından heykeline ilginin arttığını söyledi.

Günlük 1500'e yakın ziyaretçi ağırladıklarını belirten Kovancısoy, "Dünya Liderleri bölümünde özellikle 2. Elizabeth'in heykelinin yanında yoğunluk var." dedi.

Kovancısoy, heykelin bulunduğu alanda fotoğrafların müze personelince çekildiğini, ziyaretçilerin bu fotoğrafları baskı halinde satın alarak engelli ve kız çocuklarının eğitimine de katkı sağladığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kraliçe 2. Elizabeth'in Eskişehir'deki bal mumu heykeline ziyaretçi ilgisi - Son Dakika

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