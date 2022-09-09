Kovancısoy, heykelin bulunduğu alanda fotoğrafların müze personelince çekildiğini, ziyaretçilerin bu fotoğrafları baskı halinde satın alarak engelli ve kız çocuklarının eğitimine de katkı sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı, Eskişehir, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kraliçe 2. Elizabeth'in Eskişehir'deki bal mumu heykeline ziyaretçi ilgisi - Son Dakika

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