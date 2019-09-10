Son Dakika Haberleri: İngiltere Merkez Bankası negatif faizi bir araç olarak görmüyor
Son Dakika Ekonomi Haber

İngiltere Merkez Bankası negatif faizi bir araç olarak görmüyor

1 saat önce

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Mark Carney, İngiltere'de gelecek dönemde negatif faizin bir politika aracı olarak kullanılmasını beklemediğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası negatif faizi bir araç olarak görmüyor, System.String[]

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Mark Carney, İngiltere'de gelecek dönemde negatif faizin bir politika aracı olarak kullanılmasını beklemediğini belirtti.

ABD'nin New York eyaletinde Dış İlişkiler Konseyi toplantısında konuşan Carney, Brexit'in parasal koşullara somut etki edebilecek bir süreç olduğunun altını çizdi.

Carney, "İngiltere'de bir araç olarak negatif faiz beklemiyorum. Sert Brexit, büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun yükselmesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Carney, İngiltere'de mali sistemin çekirdeğinin ne olursa olsun Brexit'e hazır olduğunu vurguladı.

Carney, son dönemde uzun vadeli tahvil getirilerinin, kısa vadeli tahvillerin altına düşmesinin ise ekonomik görünüm için güven oyu anlamına gelmediğini söyledi.

Global bir likidite tuzağına yaklaşılıyor olunabileceği uyarısında bulunan Carney, "Mali alanı olan ekonomiler resesyona cevap verebilir ama bu sınırsız değil." dedi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, 4 Eylül'de, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülke ekonomisine olası olumsuz etkilerinin, tahmin edilenden daha hafif olabileceğini söylemişti.

Carney, anlaşmasız ayrılığın ülke ekonomisinin yüzde 8 yerine yüzde 5,5 daralmasına neden olabileceğini belirtmiş, buna yönelik hazırlıkların artırılmasının olası ekonomik zararı azaltabileceğini kaydetmişti.

İngiltere Merkez Bankası, Mark Carney, İngiltere, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar yeni güne yükselişle başladı! İşte son durum
Ali Babacan: Ekonomideki en kritik sorun öngörülebilirlik 710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı Köyde özel toprakla mayalanan pekmez 200 yıldır gelir kaynağı olmaya devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 20:41:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İngiltere Merkez Bankası negatif faizi bir araç olarak görmüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]