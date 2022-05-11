İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott Muğla'da - Son Dakika

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı ziyaret etti.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Chilcott, İçmeler Mahallesi'ndeki hizmet binasında Başkan Oktay'ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Chilcott, en son 2019'da geldiği Marmaris'e tekrar gelmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Marmaris'in Birleşik Krallık vatandaşları için özel bir yeri olduğunu belirten Chilcott, "Marmaris, Birleşik Krallık için en gözde turizm bölgelerinden biri olmakla birlikte buraya yerleşmiş çok sayıda İngiliz vatandaşı var. Bu nedenle Marmaris bizim için çok önemli. Salgın nedeniyle iki senedir seyahat kısıtlamaları yaşanmıştı. Geçtiğimiz yaz meydana gelen orman yangınları sizler gibi bizleri de derinden üzdü. Bir daha yaşanmaması umuduyla tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyareti dolayısıyla Chilcott'a teşekkür eden Oktay da bu yıl turizmden umutlu olduklarını, Birleşik Krallık'tan gelen çok sayıda misafiri ağırlamak için hazır olduklarını vurguladı.

Yaklaşık bir saatlik görüşmede Marmaris'te yaşayan Birleşik Krallık vatandaşlarıyla ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay'ın da eşlik ettiği ziyaretin sonunda Başkan Oktay, Büyükelçi Chilcott'a Marmaris'in yöresel ürünlerden oluşan hediye takdim etti.