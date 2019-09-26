Son Dakika Haberleri: İngiltere'nin en büyük yerli otomobil üreticisi Jaguar, Brexit nedeniyle üretimini askıya alıyor
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İngiltere'nin en büyük yerli otomobil üreticisi Jaguar, Brexit nedeniyle üretimini askıya alıyor

42 dakika önce

BMW ve Toyota'nın ardından İngiltere'nin en büyük yerli otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover (JLR) da olası bir sert Brexit senaryosunun ilk etkilerini yumuşatmak amacıyla ülkedeki operasyonlarını bir hafta boyunca askıya alacağını duyurdu.

İngiltere'nin en büyük yerli otomobil üreticisi Jaguar, Brexit nedeniyle üretimini askıya alıyor, System.String[]

BMW ve Toyota'nın ardından İngiltere'nin en büyük yerli otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover (JLR) olası bir sert Brexit senaryosunun ilk etkilerini yumuşatmak amacıyla ülkedeki operasyonlarını bir hafta boyunca askıya alacağını duyurdu.


Sektör temsilcileri haftalardır anlaşmasız bir Brexit'in yaratabileceği sıkıntılar konusunda seslerini yükseltiyor ve önlem alınması için çağrıları yapıyor.

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İngiltere, Jaguar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:30 
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