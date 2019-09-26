İngiltere'nin en büyük yerli otomobil üreticisi Jaguar, Brexit nedeniyle üretimini askıya alıyor
42 dakika önce
BMW ve Toyota'nın ardından İngiltere'nin en büyük yerli otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover (JLR) da olası bir sert Brexit senaryosunun ilk etkilerini yumuşatmak amacıyla ülkedeki operasyonlarını bir hafta boyunca askıya alacağını duyurdu.
BMW ve Toyota'nın ardından İngiltere'nin en büyük yerli otomotiv üreticisi Jaguar Land Rover (JLR) olası bir sert Brexit senaryosunun ilk etkilerini yumuşatmak amacıyla ülkedeki operasyonlarını bir hafta boyunca askıya alacağını duyurdu.
Sektör temsilcileri haftalardır anlaşmasız bir Brexit'in yaratabileceği sıkıntılar konusunda seslerini yükseltiyor ve önlem alınması için çağrıları yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:30
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