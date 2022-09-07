İngiliz parlamentosunun gündemine "enerji krizi" damgasını vurdu - Son Dakika
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İngiliz parlamentosunun gündemine "enerji krizi" damgasını vurdu

07.09.2022 16:18
İngiliz parlamentosunun gündemine "enerji krizi" damgasını vurdu

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, parlamentodaki ilk "Başbakana Sorular" oturumunda, milletvekillerinin enerji krizine ilişkin sorularını yanıtladı ve krizle başa çıkabilmek için yarın "enerji destek paketi" açıklayacağını duyurdu.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss, parlamentodaki ilk "Başbakana Sorular" oturumunda, milletvekillerinin enerji krizine ilişkin sorularını yanıtladı ve krizle başa çıkabilmek için yarın "enerji destek paketi" açıklayacağını duyurdu.

Avam Kamarasındaki haftalık düzenlenen ilk "Başbakana Sorular" oturumuna katılan Truss, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Parlamenterlerin, enerji krizinin halk ve işletmeler üzerindeki etkisine değinmesinin ardından Truss, bu krize Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin neden olduğunu ve Rus saldırganlığına karşı tutumun devam etmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Truss, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde insanların hayat pahalılığı ve enerji faturalarıyla mücadele ettiğini anlıyorum. İşte bu yüzden başbakan olarak enerji faturalarının maliyeti konusunda insanlara yardım etmek için derhal harekete geçeceğim. Yarın bu parlamentoda bir duyuru (yeni destek paketi) yapacağım. İnsanlara bu kışı atlatabileceklerinden ve enerji maliyetlerini karşılayabileceklerinden emin olmalarını sağlayacağım. Fakat sadece bugünün sorunuyla başa çıkamayız. Yapmamız gereken, enerji kaynaklarımızı uzun vadede artırmak."

Truss, enerji kaynaklarını Kuzey Denizi'nden daha fazla doğalgaz ve daha fazla nükleer santralle artıracaklarını dile getirdi.

"Ekonomiyi büyütmenin yolu vergileri düşürmek"

Oturumda söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise artan enerji faturaları karşısında halka yardım taahhüdünde bulunan Truss'a, "vergileri düşürmeyi planlıyorsa bunu nasıl finanse edeceği" sorusunu yöneltti ve "Para bir yerden gelmeli." ifadesini kullandı.

Truss, "Ekonomimizi büyütmenin yolu, yatırım çekmek, vergileri düşük tutmak ve projeleri daha hızlı inşa etmek için reformları gerçekleştirmek. Bu şekilde ülkemizde istihdam ve fırsatlar yaratacağız." dedi.

Starmer, konuşmasında, Truss'a, seçim kampanyası sırasında, enerji şirketleri gibi büyük şirketlerin elde ettiği yüksek gelirlerden dolayı bir defaya mahsus uygulanacak olan ek gelir vergisine (windfall tax) karşı olduğu sözlerini hatırlattı.

Bunun üzerine Truss, "Bu vergiye karşıyım. Şirketleri İngiltere'ye yatırım yapmaktan alıkoymanın yanlış bir şey olduğuna inanıyorum." dedi.

" Kuzey İrlanda'da tüm taraflarla birlikte çalışmak istiyorum"

Yeni Başbakan Truss, Kuzey İrlanda meselesine ilişkin de açıklamalarda bulunarak, Kuzey İrlanda'daki parlamentonun tekrar çalışır hale gelmesi için bölgedeki tüm taraflarla birlikte çalışmak istediğini dile getirdi.

Truss, "Ancak, bunu yapabilmek için Kuzey İrlanda'da topluluklar arasındaki dengeye zarar veren Kuzey İrlanda Protokolü'ne ilişkin sorunlarını düzeltmemiz gerekiyor. Bunu yapmaya ve çözüm bulmak için tüm taraflarla birlikte çalışmaya kararlıyım." dedi.

"Neden 3 kadın başbakanın tamamı Muhafazakar Parti'den?" sorusu

Oturumda söz alan "İngiltere'nin ikinci kadın Başbakanı" ve halihazırda Muhafazakar Parti milletvekili olan Theresa May, "Neden 3 kadın başbakanın tamamı Muhafazakar Parti'den?" sorusunu yöneltti.

May'in ardından söz alan Truss, "Bu oldukça sıra dışı, öyle değil mi? Bu, İşçi Partisi'nin bir kadın lider ya da Kuzey Londra'dan gelmeyen bir lider bulma yeteneği gibi görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
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İngiltere'nin yeni başbakanı amaçladığı icraatları sıraladı: Cesur bir planım var İngiltere'nin yeni başbakanı amaçladığı icraatları sıraladı: Cesur bir planım var
Kaynak: AA

Kuzey İrlanda, Liz Truss, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiliz parlamentosunun gündemine 'enerji krizi' damgasını vurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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