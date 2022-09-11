Kral 3. Charles'ın yemin törenindeki el hareketi ve mimikleri ülkede gündem oldu - Son Dakika
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Kral 3. Charles'ın yemin törenindeki el hareketi ve mimikleri ülkede gündem oldu

11.09.2022 15:16
Kral 3. Charles'ın yemin törenindeki el hareketi ve mimikleri ülkede gündem oldu

İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles'ın, dün başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen yemin töreninde belgeleri imzaladığı esnada masadaki kalemi alması için görevliye el işaretiyle yaptığı hareket ve mimikleri ülkenin gündemine oturdu.

İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles'ın, dün başkent Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen yemin töreninde belgeleri imzaladığı esnada masadaki kalemi alması için görevliye el işaretiyle yaptığı hareket ve mimikleri ülkenin gündemine oturdu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Charles'ın ülkenin yeni kralı olduğu, Londra'daki St. James Sarayı'nda düzenlenen geleneksel törenle resmen duyuruldu.

İlk kez televizyonlardan canlı yayınlanan yemin törenine, Kraliyet Danışma Meclisi Üyeleri (Privy Counsellors) Prens William, Charles'ın eşi Camilla, ülkenin eski başbakanları Boris Johnson, Theresa May, David Cameron, Gordon Brown ve Tony Blair katıldı.

Törende, Charles'ın, yeni kral ilan edilmesine ilişkin resmi belgeleri imzalayacağı esnada masada yer kalmayınca görevliye kalemleri alması için el işaretiyle yaptığı hareket sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kral Charles, belgeler masayı kaplayıp rahat hareket edemeyince, salonda bulunan görevliden bu kez de dişlerini sıkarak kalemleri kaldırmasını istedi.

Charles'ın el hareketi ve mimiklerinin yer aldığı görüntüleri çok sayıda sosyal medya kullanıcısı hesaplarından paylaşıldı ve görüntüler milyonlarca kez izlendi, birçokları tarafından ise eleştirildi.

Sosyal medya kullanıcıları, yeni Kral Charles'ın masadaki kalemleri kaldırmaya bile tenezzül etmediği ve bu hareketlerin krala yakışmadığı yorumunda bulundu.

Öte yandan, bazı kullanıcılar ise Charles'ın, annesini yeni kaybetmiş olmasının verdiği üzüntüyle bu şekilde hareket ettiği değerlendirmesini yaptı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Prens William, England, Londra, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kral 3. Charles'ın yemin törenindeki el hareketi ve mimikleri ülkede gündem oldu - Son Dakika

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