İngiltere'de göçmen gerilimi büyüyor! Binlerce kişi sokağa indi - Son Dakika
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İngiltere'de göçmen gerilimi büyüyor! Binlerce kişi sokağa indi

İngiltere\'de göçmen gerilimi büyüyor! Binlerce kişi sokağa indi
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İngiltere'de göçmen karşıtı protestolar büyüyor. Portsmouth'ta düzenlenen gösteriye binlerce kişi katılırken, karşıt grubun da sokağa çıkmasıyla tansiyon yükseldi. Günün büyük bölümünde sakin ilerleyen gösterinin sonunda göçmen karşıtı protestocular ile polis arasında arbede çıktı.

İngiltere'de binlerce kişinin katıldığı göçmen karşıtı protestoda tansiyon yükseldi. Portsmouth'ta karşıt görüşlü grupların da bir araya gelmesiyle polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

BİNLERCE KİŞİ GÖÇMEN KARŞITI PROTESTOYA KATILDI

İngiltere'nin Portsmouth kentinde cumartesi günü düzenlenen göçmen karşıtı protestoya binlerce kişi katıldı. Göstericiler kent merkezindeki Commercial Road üzerinde bulunan All Saints Church çevresinde saat 12.30'da toplandı. Kalabalık daha sonra belirlenen güzergah üzerinden Guildhall Square'e doğru hareket etti. Polis ekipleri gösteri boyunca bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

“TEKNELERİ DURDURUN” SLOGANLARI ATTILAR

Göçmen karşıtı protestoculara megafonla seslenen bir gösterici, “tekneleri durdurun” sloganları attırdı. Konuşmacı, gösterinin ülke kıyılarına yasa dışı yollarla gelen erkeklere karşı düzenlendiğini savundu. Göstericiler, İngiltere'ye deniz yoluyla gerçekleşen düzensiz göçe tepki gösterdi.

İngiltere'de göçmen gerilimi büyüyor! Binlerce kişi sokağa indi

KARŞI GÖSTERİ DE DÜZENLENDİ

Göçmen karşıtı protestoyla aynı gün Stand Up To Racism tarafından karşı gösteri düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı karşı gösteride iki grup Guildhall Square'de karşı karşıya geldi. Polis ekipleri, tarafların birbirine yaklaşmasını engellemek için iki grubun arasında güvenlik hattı oluşturdu. Günün büyük bölümünde gösteriler sakin şekilde devam etti ancak protestoların sona ermesine doğru tansiyon yükseldi.

TREN İSTASYONUNA DÖNERKEN ORTALIK KARIŞTI

Göstericilerin Portsmouth Tren İstasyonu'na doğru hareket etmesi sırasında iki taraf arasında sert sözlü tartışmalar yaşandı. Polis, göçmen karşıtı göstericilerin güvenlik hattını aşmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

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Son Dakika İngiltere İngiltere'de göçmen gerilimi büyüyor! Binlerce kişi sokağa indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İngiltere'de göçmen gerilimi büyüyor! Binlerce kişi sokağa indi - Son Dakika
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