İnhisar'da

İnhisar Kaymakamlığınca hazırlanan çalışma kapsamında protokol üyeleri ve vatandaşlar, Bilecik'in ve ilçenin kültürel ve coğrafi değerlerinin bulunduğu tebrik kartlarını sevdiklerine gönderdi.

İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, öğrenciler ile vatandaşlar, Bilecik'in ve ilçenin kültürel ve coğrafi değerlerinin bulunduğu tebrik kartlarını ve kartpostalları, uzaktaki akrabalarına iletilmek üzere postaladı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu etkinlikle gurbette yaşayan tanıdıklarını ve arkadaşlarını tekrar hatırlama imkanı bulduklarını belirterek, "Amacımız, İnhisar ve Bilecik'i tanıtmak, memleketten uzakta yaşayan hemşehrilerimize buraları tekrar hatırlatmak istedik. Bunun yanında öğrencilere de teknoloji çağında unutulmaya başlayan, özel günlerde tebrik kartı yazma alışkanlığını kazandırmaktır." ifadelerini kullandı.