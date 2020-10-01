İnönü'de kilit parke taşı döşeme çalışmaları - Son Dakika

İnönü Belediyesi tarafından ilçede başlatılan kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İlçenin çeşitli noktalarında başlatılan ve kilit parke taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam eden İnönü Belediyesi, İsmetpaşa Mahallesi Tanık Sokakta kilitli parke taşı döşeme çalışmasına hızlı bir tempoda devam ediyor. Kilitli parke taşı çalışmalarını ilgili personel ile birlikte yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, belediye tarafından başlatılan yol yapım ve kilitli parke taşı çalışmalarının ilçe sakinlerine daha kaliteli bir çevre sunmak için hız kesmeden tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. - ESKİŞEHİR