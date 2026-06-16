İnovasyonun değeri artık koruma stratejisiyle ölçülüyor - Son Dakika
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İnovasyonun değeri artık koruma stratejisiyle ölçülüyor

İnovasyonun değeri artık koruma stratejisiyle ölçülüyor
16.06.2026 10:13
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Patent ve marka vekilliği, yalnızca başvuru süreçlerini yöneten bir yapı değil, şirketlerin rekabet gücünü belirleyen stratejik bir uzmanlık alanı olarak öne çıkıyor.

TOBB Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı ve Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz, patent ve marka vekilliğinin şirketler için stratejik bir uzmanlık alanı olduğunu ve sınai mülkiyet süreçlerinin doğru yönetilmesinin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Küresel rekabetin veri, yapay zekâ ve ileri teknoloji ekseninde yeniden şekillendiği günümüzde, sınai mülkiyet haklarının korunması ve stratejik yönetimi giderek daha kritik bir önem kazanıyor. Özellikle inovasyonun hızla arttığı sektörlerde, şirketlerin geliştirdiği teknolojilerin yalnızca ortaya konulması değil, aynı zamanda doğru şekilde korunması ve yönetilmesi sürdürülebilir rekabet gücü açısından belirleyici hale geliyor.

Bu yeni tabloda patent ve marka vekilliği, yalnızca teknik süreçleri yöneten bir meslek olmanın ötesine geçerek; şirketlerin yeniliklerini koruyan, riskleri öngören ve fikri değerleri ekonomik faydaya dönüştüren stratejik bir danışmanlık rolü üstleniyor. TOBB Patent ve Marka Vekilleri Meclisi Başkanı ve Destek Patent Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yamankaradeniz’e göre patent ve marka vekilliği, şirketlerin fikri değerlerini korumaktan ticari değere dönüştürmeye kadar uzanan geniş bir etki alanına sahip.

“Bugün geldiğimiz noktada inovasyonun değeri, yalnızca ortaya konulan fikirle değil, o fikrin ne kadar doğru korunduğu ve yönetildiğiyle ölçülüyor. Patent ve marka vekilliği bu sürecin merkezinde yer alarak, başvuru aşamasından ticarileşmeye kadar tüm adımlarda stratejik bir rehberlik sunuyor. Doğru kurgulanmamış bir başvuru süreci; şirketler için geri dönüşü mümkün olmayan hak kayıplarına yol açabilirken, doğru yönetilen bir sınai mülkiyet hakları stratejisi ise aynı fikri güçlü bir rekabet avantajına dönüştürebiliyor.

Veri ve yapay zekâ odaklı teknolojiler yeni riskleri ve fırsatları beraberinde getiriyor

Özellikle veri, yapay zekâ ve dijitalleşme odaklı teknolojilerin hızla yükseldiği günümüzde, geliştirilen çözümler klasik ürünlerden farklı olarak sürekli güncellenen ve gelişen yapılara sahip. Bu durum, yalnızca teknik bilgi değil aynı zamanda ileri düzey stratejik bakış açısı gerektiriyor. Patent ve marka vekilleri bu noktada şirketlerin yalnızca mevcut durumlarını değil, gelecekte karşılaşabilecekleri riskleri de öngörerek hareket eden kritik bir danışmanlık rolü üstleniyor.

Sınai mülkiyet hakları süreçleri doğası gereği küresel bir perspektif gerektiriyor. Şirketlerin yalnızca yerel pazarda değil, uluslararası alanda da haklarını etkin şekilde koruyabilmesi için süreçlerin doğru kurgulanması büyük önem taşıyor. Bu nedenle yetkin ve sicile kayıtlı vekillerle çalışmak hem sürecin güvenliği hem de hakların sürdürülebilir şekilde korunması açısından belirleyici oluyor. Aksi durumda yaşanabilecek hatalar, yalnızca hukuki değil aynı zamanda ciddi ticari kayıplara da neden olabiliyor.”

Son Dakika

Son Dakika Tobb İnovasyonun değeri artık koruma stratejisiyle ölçülüyor - Son Dakika

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