İnşaat Maliyet Endeksi Aralık 2025'te Yükseldi

İnşaat maliyet endeksi, Aralık 2025'te aylık bazda yüzde 1,17, yıllık bazda yüzde 24,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, Aralık 2025'te bir önceki aya kıyasla yüzde 1,17, 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 24,5 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,22, işçilik endeksi yüzde 1,06 arttı.

Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 21,47, işçilik endeksi yüzde 30,67 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 1,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,55 yükseliş kaydetti. Söz konusu ayda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,79, işçilik endeksi yüzde 1,01 yükseldi. Aralık 2024'e göre malzeme endeksi yüzde 21,7, işçilik endeksi yüzde 30,16 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi Aralık 2025'te bir önceki aya göre yüzde 0,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,37 yükseliş sergiledi. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,52 azalırken, işçilik endeksi yüzde 1,2 artış gösterdi. Malzeme endeksi yıllık bazda yüzde 20,75, işçilik endeksi yüzde 32,51 yükseldi.