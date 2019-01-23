Son Dakika Haberleri: İnşaat Malzemesi Çalan Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

İnşaat Malzemesi Çalan Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı

1 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerine giren 2 kişi, yaklaşık 3 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini çaldı.

İnşaat Malzemesi Çalan Hırsızlar Güvenlik Kamerasına Yakalandı, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerine giren 2 kişi, yaklaşık 3 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İskenderun'da dün gece yarısı Kurtuluş Mahallesi 79 Sokak üzerindeki inşaat malzemeleri satan iş yerine gelen 2 kişi, kapıyı levyeyle açtı. Daha sonra girdikleri iş yerinden 3 bin lira değerinde malzeme çalan 2 şüpheli, kaçtı.  Sabah iş yerinin kapısını açık bulan Yaşar Keskin'in ihbarı üzerine gelen polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamerası kayıtlarından 2 şüphelinin eşkalini belirleyen polis, olayla ilgili başlattığı soruşturmayı sürdürüyor. 

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:38 Kaynak: DHA

Hatay, İskenderun, Güncel
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