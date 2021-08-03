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"İnşaat projelerini yapay zeka ile yöneten yüzde 21 kar ediyor" - Son Dakika

"İnşaat projelerini yapay zeka ile yöneten yüzde 21 kar ediyor"

03.08.2021 16:23

'Holistik Süreç' yaklaşımıyla proje-saha ve ticari taraf arasındaki bilgi akışını sıfır hata ile yönettiklerini belirten PİR Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yazıcı, "Yapay zeka ve akıllı şantiye yönetimi ile PİR'i seçen şantiyeciler, enerji projeleri geliştirenler tüm maliyetlerden proje...

'Holistik Süreç' yaklaşımıyla proje-saha ve ticari taraf arasındaki bilgi akışını sıfır hata ile yönettiklerini belirten PİR Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Yazıcı, "Yapay zeka ve akıllı şantiye yönetimi ile PİR'i seçen şantiyeciler, enerji projeleri geliştirenler tüm maliyetlerden proje başı yüzde 21'e kadar kar elde etmektedirler" dedi.

Pandemi sürecinde taleplerde yüzde 42'lik bir artış yaşandığını kaydeden Yazıcı, "Bu yeni teknoloji doğru uygulandığında verimlilik, maliyet tasarrufu ve karlılık artmakta risk oluşturan faktörler ise azalmaktadır" diye konuştu.

ŞANTİYECİLERDE DİJİTALLEŞME TRENDİ HIZLANDI

İnşaat sektörünün önde gelen yüklenici firmalarının son yıllarda dijitalleşme amacıyla teknoloji yatırımlarına ağırlık verdiğini ve teknoloji yatırımlarını yüzde 55 oranında artırdığını ifade eden Yazıcı, "Ticari süreçler ile proje süreçlerini yazılım ile entegre eden inşaat şirketleri proje bazlı olarak en az yüzde 13 kazanç sağlamaktalar. Yazılıma entegre edilmeden yürütülen projelerde öncelikli problemler proje ve bütçedir. Bunlar, stok ve satın alma kültürü kaynaklı sorunlardır. Bu problemlerin temel nedeni ise ticari yönetim ile proje yönetimi arasındaki zinciri kuracak bir sistemin olmamasıdır. Süreç kopukluğu problemi olarak da ifade edilen bu neden, merkez ve proje-sahalar arası süreç ve veri akışı entegrasyonu sayesinde PİR ile mükemmel bir çözüme kavuştu" diye konuştu.

PROJE SAHALARINDA 14 TEMEL PROBLEM GÖRÜLMEKTE

Merkez ile proje/şantiye sahaları entegre olamayan şantiyecileri ve firmalarını 2010 yılından itibaren analiz eden Yazıcı, bu firmalara büyük riskler yaratan 14 problemi sıraladı. Yazıcı bu problemleri şöyle açıkladı:

"Genel proje ve bütçe kültürü, disiplini, tüm proje iş programı kültürü, disiplini, malzeme ve satın alma yönetimi kaynaklı problemler başta olmak üzere, işçilik yönetimi kaynaklı, çalışan puantajı kaynaklı, araç-vasıta puantajı kaynaklı, taşeron yönetimi kaynaklı, hatalı imalatlar ve yeniden imalatlar, araç-vasıta maliyeti yönetimi kaynaklı, finans ve nakit akışı yönetimi kaynaklı, sözleşme yönetimi kaynaklı, ekip kalitesi ve yönetimi kaynaklı ve diğer yönetim problemlerini eklediğimiz 3 önemli probleme 11 problem daha eklendiğini gördük ve toplam 14 neden tespit ettik. PİR tüm bu temel problemleri, Ticari/ERP programı dışındaki işlerin takibini, süreç ve veri akış kopukluğu problemini gidererek çözer. Kısaca PİR entegre yönetim sağlar. PİR Merkez yakası ve şantiye yakası olmak üzere şirketin iki yakasını bir araya getirir. Her bir problemde yüzde 0,5- 1,5 iyileşme ile yüzde 21'e kadar katma değer sağlanır. Müteahhitler liderlik yeteneklerini teknolojiyle dönüştürdüklerinde, kalıcı faydalar sağlıyorlar. Daha kurumsal ve daha dijital yönetilen bir şirket haline geliyorlar ve gelecek nesillere şirketlerini taşıyarak daha uzun ömürlü hale getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

DÜNYA DEVLERİ EN İYİ YAZILIM ARAÇLARINI KULLANIYORLAR

Dünya markalarının da yazılım araçlarını etkin kullandığını söyleyen Yazıcı, "Günümüzün en başarılı inşaat firmaları, gelişmiş inşaat yazılımlarının kuruma önemli özellikler kazandıracağını, aynı zamanda güçlerini artırıp pekiştireceğini biliyorlar. Ayrıca, teknolojinin endüstriler arasında hızlı ilerlemesiyle dijital dönüşümü kucaklamanın daha önemli hale geldiğini de kabul ediyorlar. Aynı durum son dönemde öne çıkan yenilenebilir enerji (RES ve GES) projeleri yapan firmalar ve yöneticileri için de geçerli olmaya başladı. PİR yapay zeka, bulut teknolojileri ve büyük veriye dayanan platform alt yapısıyla, yaptığı son yıllardaki teknolojik yatırımları, yönetimindeki yeni bağımsız yönetim kurulu üyeleriyle 2020'de yepyeni bir yapıyla çıkmıştı. Yaptığı harici entegrasyonlarla alanındaki ilk online proje-şantiye yazılımı olmaktan çıkarak bir platform haline geldi ve yine sektöründe bir ilki daha gerçekleştirdi. Son dönemde e-banka, e-sigorta, proje nakit akışı, z raporu, gayrimenkul CRM, logo ERP entegrasyonu ile müşterilerine birçok faydayı yıllık lisanslama bedelleriyle sunarak, yüksek yatırım yapmadan hayata geçirmelerini sağlıyor" açıklamasında bulundu.

EN İYİ UYGULAMALAR, DAHA BÜYÜK KARLAR

Geliştirilen etkin ve iyi uygulamaların karlılığı da artıracağına vurgu yapan Yazıcı şöyle konuştu:

"Birden fazla proje ve şantiyeyi sadece maliyet değil kar merkezi olarak oluşturmak için, verileri toplamak ve analiz etmek için standartlaştırılmış en iyi uygulamaları oluşturmak önemlidir. Sağlam bir teknoloji çözümü olarak PİR'i uygulamaya koyarak, kendinizi sürecinize değer katan uzmanlarla çalışmanın farkını yaşayabilirsiniz. Ayrıca, PİR yazılım satıcınız tarafından istihdam edilen uzmanlardan profesyonel eğitim ve uygulama hizmeti alarak bilgi teknolojileri yatırımınızı en verimli şekilde kullanmanız da sağlanmaktadır.  7 dilde çalışan 8 ülkeye ihraç edilmiş ve 12 ülkede kullanılan 12. Yılını kutlayan PİR ile siz de proje ve şantiyelerinizi yönetin, her proje bitişini kutlayın. En son proje bitiminde hesapları çıkarmak yerine gün ve saat bazında işinize hakim olun ve siz de başarılarınızı kutlayın."


İnşaat projelerini yapay zeka ile yöneten yüzde 21 kar ediyor

Yapay Zeka, İnşaat, Enerji, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'İnşaat projelerini yapay zeka ile yöneten yüzde 21 kar ediyor' - Son Dakika Ekonomi


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