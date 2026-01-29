İnşaat Sektöründe Yönetmelik Değişiklikleri Sorunlara Yol Açıyor

HÜDA PAR Genel Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, inşaat sektöründe yapılan ani yönetmelik ve karar değişikliklerinin müteahhit, mimar ve mühendisleri zor durumda bıraktığını söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, müteahhit, mimar ve mühendislerin inşaat sektöründe yaşadığı sorunlara değindi.

İnşaat sektörünün en önemli ayağının proje hazırlama ve onay süreci olduğunu anlatan Demir, bunun yapı müteahhitleri, mimar ve mühendisler için ciddi emek isteyen, uzun ve meşakkatli bir süreç olduğunu ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ilgili belediyelerin son dönemdeki uygulamalarının bu sürecin taşıdığı emek ve zaman yükünü göz ardı eden bir anlayışı yansıttığını savunan Demir, şunları dile getirdi:

"İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ani yönetmelik ve karar değişiklikleri, proje müellifi mimar ve mühendislerin büyük özenle hazırladıkları çalışmaları geçersiz hale getirmekte. Yönetmelik değişikliği veya Meclis kararları alınarak mimari projede yapılan değişiklikler, sadece projenin değişikliğiyle sınırlı kalmamakta, diğer tüm teknik projelerin de yeniden düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır. Yönetmelik değişikliği ve Meclis kararı alınması halinde bu değişikliklerin yürürlüğe girmesi için makul bir geçiş süresine şiddetle ihtiyaç var."