İnşaat sektörünün sorunlarını Bakanlar Kurulu gündemine taşınıyor - Son Dakika

İnşaat sektörünün sorunlarını Bakanlar Kurulu gündemine taşınıyor

14.12.2020 13:12
İnşaat sektörünün sorunlarını Bakanlar Kurulu gündemine taşınıyor, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, inşaat sektörünün son dönemlerde malzeme tedariki ve fiyat artışlarıyla ilgili yaşadığı sorunları Adalet Bakanı Gül aracılığıyla Bakanlar Kuruluna taşıdıklarını açıkladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, inşaat sektörünün son dönemlerde malzeme tedariki ve fiyat artışlarıyla ilgili yaşadığı sorunları Adalet Bakanı Gül aracılığıyla Bakanlar Kuruluna taşıdıklarını açıkladı.

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, ekonominin lokomotifi olan inşaat sektörünün son dönemde yaşadığı sorunları, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreninde T.C. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e sözlü olarak ilettiklerini ve konuya ilişkin hazırladıkları raporun Bakanlar Kuruluna taşınması için destek aldıklarını söyledi. Yıldırım, "Son dönemlerde inşaat sektöründe ve onun tamamlayıcısı olan mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizden malzemelerdeki aşırı fiyat artışları ve çimento, beton, demir gibi ürünlerin tedarikinde de sıkıntılar yaşandığına dair geri dönüşler almaktayız. Meslek Komitelerimizin konuya ilişkin tespit ve önerilerini daha önce yetkililere ilettik. Son olarak Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı açılış töreninde de Adalet Bakanımız ile istişare etme imkanı bulduk. Abdulhamit Gül bey, konuyu Bakanlar Kuruluna iletmek üzere kapsamlı bir rapor istedi. Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği (GAİMDER) ve ilgili Meslek Komitelerimizin destekleri ile hazırladığımız raporu ise Bakanımız'a iletilmek üzere Valimiz Davut Gül'e arz ettik" dedi.

Hazırlanan raporun içeriği hakkında da bilgi veren Yıldırım, "Raporda özel ve kamuda taahhüt işi yapan müteahhitleri mağdur eden, istihdamı olumsuz etkileyen ve konut piyasasında fiyat artışlarına neden olan sıkıntılara ve çözüm önerilerine yer verdik. Ne yazık ki son dönemlerde çimento ve demir başta olmak üzere, alüminyum, mdf, pvc, cam, mobilya gibi birçok malzemede fiyat artışı ve de tedarik sorunu yaşanmakta. Bu durumun ne yazık ki tüm ekonomiyi etkileyecek olumsuz sonuçları olmakta. Dolayısıyla yetkilerin sesimize kulak verip bir an önce çözüm noktasında aksiyon almalarını beklediğimizi raporumuz aracılığıyla dile getirdik. Konuya olan hassasiyetlerinden ve desteklerinden dolayı Bakanımız Abdulhamit Gül başta olmak üzere Gaziantep milletvekillerimize ve Valimiz Davut Gül'e teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

İnşaat sektörünün sorunlarını Bakanlar Kurulu gündemine taşınıyor

Gaziantep Ticaret Odası, Abdülhamit Gül, Gaziantep, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnşaat sektörünün sorunlarını Bakanlar Kurulu gündemine taşınıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

CHP Adana Milletvekili Şevkin'den Sağlık Bakanı Koca'ya çağrı: Derhal boş hastaneleri açın Polisi çileden çıkaran kadının suç dosyası kabarık çıktı! Garsonun kafasına küllük fırlatmış Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Ay'da inşa edilecek evlerin görüntüleri paylaşıldı! Verilecek isim bile hazır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf için verdiği kira müjdesinin detayları belli oldu Son Dakika: Kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyeleri bugün hesaplarda olacak "Ultraviyole ışıklı makine koronayı gösteriyor" iddiasına uzmanlardan yanıt: Bir ilaçtaki fosfordan kaynaklanıyor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, futbolcularını sosyal medyada sert sözlerle eleştirdi
Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu Alman biyoteknoloji şirketi koronavirüse karşı etkili ilaç buldu         
12:46
Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor Seren Serengil, gözlerden uzak tuttuğu ablasıyla ilgili bilinmeyeni paylaştı: 15 yıldır kadın kollarında çalışıyor         
11:50
AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil AK Parti Elazığ Milletvekili Demirbağ'dan Fettah Tamince için olay sözler: O şerefsiz bizim içimizde değil         
11:25
Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek Son Dakika: Elektrikte tepki çeken giderler artık tarifeye eklenemeyecek         
11:10
Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı Uğur Aslan'dan anlamlı koronavirüs projesi! Başrollerde Murat Övüç ve Nuri Alço yer aldı         
11:02
Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti Adana Demirspor'da bir gecede her şey değişti! Önce hoca sonra kaptanlar gitti         
10:18
Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış Arkadaşının altınlarını sahtesiyle değiştirip eşine otomobil almış         
09:53
Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi Kaan Yıldırım, ayrılık sonrası Hadise'nin aldığı her şeyi geri gönderdi         
09:31
Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu Oyuncu Onur Saylak 3. kez baba oldu         
09:11
Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı Avusturyalı siyasetçi kürsüde kolaya korona testi yaptı, sonuç pozitif çıktı         
08:42
Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak Acun Ilıcalı, Reynmen ve Berkcan Güven iddiaya girdi! Kaybeden lüks otomobil alacak         
08:16
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti Serenay Sarıkaya'nın tazminat başvurusunu mahkeme reddetti         
22:16
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'den gelecek aşının arkasındaki tehlikeye dikkat çekti         
21:24
Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma Maske takmadığı için polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap: Boşuna zahmet edip yazma         
17:56
Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt Kısıtlamada dışarı çıkıp bahane üreten vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 13:22:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaat sektörünün sorunlarını Bakanlar Kurulu gündemine taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei