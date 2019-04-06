İnşaatın 3'üncü Katından Düşen Suriyeli İşçi Öldü
1 saat önce
ŞANLIURFA'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşerek ağır yaralanan Suriye uyruklu Halil Hamidaş (30), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
ŞANLIURFA'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşerek ağır yaralanan Suriye
uyruklu Halil Hamidaş (30), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eyyübiye
Mahallesi'ndeki inşaatta kalıpçı olarak çalışan Halil Hamidaş, geçen 27 Mart
'ta, dengesini kaybederek binanın 3'üncü katından beton zemine düştü. Ağır yaralanan Suriyeli işçi, çağrılan ambulansla Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Halil Hamidaş, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
4 çocuk babası Hamidaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:41 Kaynak: DHA
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