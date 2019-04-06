Son Dakika Haberleri: İnşaatın 3'üncü Katından Düşen Suriyeli İşçi Öldü

İnşaatın 3'üncü Katından Düşen Suriyeli İşçi Öldü

1 saat önce

ŞANLIURFA'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşerek ağır yaralanan Suriye uyruklu Halil Hamidaş (30), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İnşaatın 3'üncü Katından Düşen Suriyeli İşçi Öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'da çalıştığı inşaatın 3'üncü katından düşerek ağır yaralanan  Suriye uyruklu Halil Hamidaş (30), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Eyyübiye Mahallesi'ndeki inşaatta kalıpçı olarak çalışan Halil Hamidaş, geçen 27 Mart'ta, dengesini kaybederek binanın 3'üncü katından beton zemine düştü. Ağır yaralanan Suriyeli işçi, çağrılan ambulansla  Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Halil Hamidaş, bu sabah doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

4 çocuk babası Hamidaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:41 Kaynak: DHA

İşçi, Suriye, Şanlıurfa, Güncel
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