İnşaatlar ve alt yapı nedeniyle bozulan yollar onarılıyor - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye, inşaatlar ve alt yapı nedeniyle bozulan yolları onarıyor.

Konu hakkında Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, "Tüm yol çalışmaları 2014-2019 döneminde tamamlanmıştı. Ancak zaman zaman yeni inşaatlar nedeniyle yollarda bozulmalar oluyor. Bunları belediyemiz ücretini inşaatçılardan alarak yeniliyor. Elektrikte yer altına alma çalışmaları nedeniyle de bazı sokaklarda yolları onarmak, bazı yerleri de yeniden yapmak zorunda kaldık. TEDAŞ tarafından onarım maliyetleri karşılanan yolları yeniledik. Balaban İlkokulu çevresinde yeni yol açtık. Bazı yolları da genişlettik ve otopark alanları açtık. Toplum Sağlık Merkezi çevresindeki yolları yeniledik ve büyük bir otopark yaptık. TOKİ çevresinde yine 500 araçlık büyük bir park yaptık. Balcikhisar Sokağındaki ve Muhtar Bey Sokağındaki ve Çoban Derede de yol onarım çalışmalarımız devam edecek. Kışa kadar çalışmaları tamamlamış olacağız" denildi. - BİLECİK