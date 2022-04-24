İnşaatlardan demir çalıyorlardı, bu kez suçüstü yakalandılar - Son Dakika
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İnşaatlardan demir çalıyorlardı, bu kez suçüstü yakalandılar

24.04.2022 02:04
İnşaatlardan demir çalıyorlardı, bu kez suçüstü yakalandılar

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 adet inşaattan demir malzeme çalan hırsızlar, başka bir inşaatta hırsızlık yaparken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 adet inşaattan demir malzeme çalan hırsızlar, başka bir inşaatta hırsızlık yaparken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 9 Nisan tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan 3 farklı inşaattan demir malzemelerin çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler, şahısların kimliğini tespit ederek takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, isimleri E.K. (33) ve B.T. (26) olduğu öğrenilen 2 şahıs, 23 Nisan tarihinde saat 05.30 civarında yine bir inşaata hırsızlık için girdikleri sırada polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 4 ayrı hırsızlık suçuyla gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ

İnşaatlardan demir çalıyorlardı, bu kez suçüstü yakalandılar
İnşaatlardan demir çalıyorlardı, bu kez suçüstü yakalandılar
İnşaatlardan demir çalıyorlardı, bu kez suçüstü yakalandılar
İnşaatlardan demir çalıyorlardı, bu kez suçüstü yakalandılar

YORUMLAR
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Başiskele, Kocaeli, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatlardan demir çalıyorlardı, bu kez suçüstü yakalandılar - Son Dakika


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