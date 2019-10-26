Son Dakika Haberleri: İnşaatta mahsur kalan köpek kurtarıldı
Son Dakika Güncel İnşaatta mahsur kalan köpek kurtarıldı

İnşaatta mahsur kalan köpek kurtarıldı

1 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yapımı devam eden bir caminin inşaatında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

İnşaatta mahsur kalan köpek kurtarıldı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yapımı devam eden bir caminin inşaatında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'nde yapımı devam eden Ehlibeyt Camii inşaatında bir köpeğin havladığını duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği Altınoluk müfreze ekibi, cami inşaatının üst katından inemen ve mahsur kalan köpeği kurtardı.

Ekipler, köpeğe su verip sahibine teslim etti.

Altınoluk, Balıkesir, İtfaiye, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 09:30 Kaynak: AA
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