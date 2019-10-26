İnşaatta mahsur kalan köpek kurtarıldı

Olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği Altınoluk müfreze ekibi, cami inşaatının üst katından inemen ve mahsur kalan köpeği kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'nde yapımı devam eden Ehlibeyt Camii inşaatında bir köpeğin havladığını duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Balıkesir 'in Edremit ilçesinde, yapımı devam eden bir caminin inşaatında mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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