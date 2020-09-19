İnşaatta yaptıkları defile ile gündeme gelen inşaat işçilerine Kaymakam ve belediye başkanından... - Son Dakika

İnşaatta yaptıkları defile ile gündeme gelen inşaat işçilerine Kaymakam ve belediye başkanından teşekkür ziyareti

Trabzon'un Araklı ilçesinde inşaatta çektikleri defile görüntüsü ile Türkiye'de gündem olan inşaat işçilerine Araklı Kaymakamı ve Belediye Başkanı ilçenin tanıtımında katkıda bulundukları için teşekkür ziyaretinde bulundu

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde Hükümet Konağı ve belediye binası inşaatında çalışırken çektikleri defile görüntüsü ile Türkiye'de gündem olan inşaat işçilerine Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca ve Belediye Başkanı Recep Çebi ilçe tanıtımında katkıda bulundukları için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki Hükümet Konağı ve belediye binası inşaatında çalışan işçiler strafordan yaptıkları podyumda defile düzenledi. Ellerine aldıkları mala, keser ve çimento mikseri ile ünlü mankenlere taş çıkartacak bir video çeken ve bunu sosyal medyada paylaşan inşaat işçilerinin görüntüleri milyonlarca kişi tarafından izlenirken, televizyonların haber bültenlerine de konu oldular.

İnşaat işçisi Tuncay Şahan ve arkadaşları tarafından çekilen videoların büyük ilgi görmesi ve ilçenin isminin de tüm Türkiye'de duyulması nedeniyle Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca ve Belediye Başkanı Recep Çebi inşaata bir teşekkür ziyaretinde bulundu.

"Araklı ilçemizin dünyada ve Türkiye'de konuşulması son derece bizi mutlu etti"

Ziyaretle ilgili kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Recep Çebi, ilçenin isminin tüm Türkiye tarafından duyulduğunu ve bu durumun kendilerini de mutlu ettiğini belirterek "Müjdat kardeşimizin bir eseri ortaya çıktı. Bu sosyal medyada ve televizyonlarda yayınlandı. Dolayısıyla Araklı ilçemizin dünyada ve Türkiye'de konuşulması son derece bizi mutlu etti. Burada sizi ziyaret ederek bu üretmiş olduğunuz bu güzel fikir için teşekkür ediyoruz. Araklı ilçesinin ismini duyurduğunuz bu çalışma ile teşekkür ediyoruz. Bizlerde kaymakamımız ve burada firma temsilcilerimiz ile birlikte sizleri ziyaret ettik tatlılarımızı ikram ettik ve arkadaşlarımıza birer tane tişört hediye edeceğiz. İşlerinde başarılar diliyoruz. Emeklerinize ve burada yaptığınız imalata teşekkür ediyoruz. Burada işçilik süper her şey süper ama bunlar sizin el emeğiniz" dedi.

İnşaat işçilerine tatlı ikram eden ve birer tişört hediye eden Çebi ve Karaca işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.