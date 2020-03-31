İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
6 saat önce
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kalıp çakarken inşattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kalıp çakarken inşattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Bir inşaatta çalışan Ahmet Kaplan (56), kalıp çaktığı esnada yere düştü. Dr. Ziya Kaya Mahallesinde Roda İmam Hatip Lisesi yanında yapımı devam eden inşaatın ikinci katından yola düşen Ahmet Kaplan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:42 Kaynak: İHA
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