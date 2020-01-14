İnşaattan düşen kalıp işçisi öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan düşen kalıp işçisi öldü - Son Dakika

İnşaattan düşen kalıp işçisi öldü

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşaattan düşen kalıp işçisi hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen kalıp işçisi öldü, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşaattan düşen kalıp işçisi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi Osman Gazi sokakta yapımı süren inşaatın üçüncü katın kalıbını atan usta Hüseyin Turan, dengesini kaybederek yere çakıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan Hüseyin Turan, kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Hüseyin Turan'ın cenazesi yapılacak otopsinin ardından defin edilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. - GAZİANTEP

Hüseyin Turan, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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