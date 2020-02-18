İnşaattan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

İnşaattan hırsızlık zanlısı tutuklandı

14 dakika önce

Samsun'da bir inşaattan demir ve sac çatı malzemesi çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnşaattan hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Samsun'da bir inşaattan demir ve sac çatı malzemesi çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Köseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatan 2 ton demir ile 15 adet sac çatı malzemesi çalındı. Olay, jandarmaya haber verildi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu hırsızlık olayını M.D. ve C.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Olayla ilgili M.D. ve çalıntı demirleri taşıyan araç sahibi C.K. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, C.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Köseli, Atakum, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:34 Kaynak: İHA
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