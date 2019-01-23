Konyaspor
Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy
, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 27 Ocak Pazar günü Antalyaspor
ile yapacakları müsabakayı kazanmak istediklerini söyledi.
Aksoy, Atiker Konyaspor
'un Kayacık
Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci yarının ilk karşılaşmasında ikinci yarı başlangıç maçından 3 puanla döndüklerini anımsattı.
Zor hava ve saha şartlarında Erzurumspor
karşısında aldıkları 3 puanın önemine işaret eden Aksoy, şöyle konuştu:
"Bizim için sevindirici bir sonuç oldu. İnşallah Antalyaspor maçıyla galibiyet serisine devam ederiz. Hedeflerimize doğru galibiyetlerle ve puanlarla devam etmek istiyoruz. Hurtado, son hazırlık maçında sakatlanmıştı. Johnsson'un da bir sakatlığı gözüküyor ama takımın genel durumu iyi. Taraftarımızı Antalyaspor maçına davet ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle bu maçtan 3 puan almayı hedefliyoruz."
"Bizim için transfer dönemi bitmiştir"
Aksoy, olağandışı bir durum olmadıkça transfer sezonunu kapattıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Planladığımız şekilde transferi devam ettirdik. Ekstra bir durum olmadığı sürece bizim için transfer dönemi bitmiştir. Tabii son güne kadar ne olacağı belli olmaz. Kulübün menfaatleri doğrultusunda bir şey olursa ya da herhangi bir ters durum olduğunda olabilir. Şu an planlanan veya ön görülen bir transfer gözükmüyor. Erzurumspor'un Yatabare için teklifi oldu. Açıkçası onu değerlendirmedik çünkü, Yatabare bizim oyuncumuz ve elimizdeki çift forvetten bir tanesi. Lig de başlamış durumda. O nedenle çok düşünmedik. Yatabare takımda devam edecek, öyle gözüküyor."
Antrenman
Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman
yönetiminde gerçekleştirildi.
Antrenman, koşu ve çabukluk hareketleri ile başladı. Topla oyun ve 5'e 3 pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Rengi Hakkari
Grubu'ndan destek
Öte yandan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak
'ın daveti üzerine kente gelen Rengi Hakkari Grubu, antrenmanda yeşil beyazlılara destek verdi.
Teknik Direktör Aykut Kocaman ve futbolcularla fotoğraf çektiren grup üyeleri, bir süre antrenmanı izledi. Vali Toprak
, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Rengi Hakkari Grubu ile yeşil beyazlılara destek vermek için geldiklerini ifade etti.
Grubun onursal başkanlığını yürüttüğünü anlatan Toprak, "Arkadaşlarımızı Konya'ya davet ettik. Geçtiğimiz günlerde sahne aldıkları Batman
'da büyük ilgi gördüler. Hakkari ile Konya'nın birliği ve bütünlüğüne vesile olacaklar. Hepsi Konyaspor'un atkısını taktı. İkinci takımları Konyaspor olacak. Birinci takımları olursa daha seviniriz." diye konuştu.
Toprak, grubun yarınki etkinliğine vatandaşları davet etti.