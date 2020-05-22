Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch-HRW), Yemen'in Marib kentindeki yüzbinlerce yerinden edilmiş kişinin, bölgedeki çatışmalar ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehdidiyle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

New York merkezli HRW, Yemen'de Mart 2015'ten beri İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu tarafından hükümet güçleri arasında devam eden çatışmalar gölgesinde Kovid-19 pandemisinin oluşturduğu tehditlere dair bir açıklama yayımladı.

Husiler ile Yemen ordusu arasındaki şiddetli çatışmaların başkent Sana'nın doğusundaki Marib kentinde yüzbinlerce yerinden edilmiş kişinin barındığı kamplara yaklaştığına işaret edilen açıklamada, sağlık hizmetleri ve insani yardımlardan dahi yoksun kalan göçmenlerin koronavirüs tehdidiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi.

Yemenliler göç etmek zorunda kalıyor

Silahlı çatışmalar nedeniyle 2015'ten bu yana 4 milyon Yemenlinin göç etmek zorunda kaldığı aktarılan açıklamada, "Yemenlilerin çoğu, Arap Koalisyonu'nun yerleşim yerlerindeki okul, pazar ve evleri havadan bombalaması veya Husilerin yerleşim yerlerine yönelik rastgele topçu atışları gibi savaş suçu sayılan ihlallerden dolayı kaçtı." denildi.

Asıl nüfusu 500 bin olan Marib vilayetinin halihazırda 750 bin göçmene ev sahipliği yaptığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Husilerin şubat ayından itibaren askeri olarak ilerlediği Marib kenti, kuzey ve güneyinde yaşanan şiddetli çatışmalar kıskacında kalmış durumda. Koalisyonun hava saldırıları nedeniyle en çok zarar gören bölge olan Marib'de, son çatışmalar sırasında göçmenlere hizmet veren 2 hastane vuruldu."

Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin Yemen'de nüfusun yüzde 55'ini oluşturan yaklaşık 16 milyon kişinin Kovid-19'a yakalanabileceğine dair endişelerini duyurduğu aktarılan açıklamada, ülkenin yıllardan beri devam eden savaş nedeniyle sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu ve salgını kaldıramayacağına dikkat çekildi.

Mayısın ilk yarısında Marib bölgesinde 2 koronavirüs vakasının tespit edildiği hatırlatılan açıklamada, kamplarda bir arada yaşayan yoğun nüfusun yeterli sağlık, temiz su ve diğer temel altyapı hizmetlerden yoksun olması sebebiyle daha büyük tehdide maruz kalan kesim olduğu belirtildi.

Yemen hükümetinin bugüne kadar Kovid-19'a yakalananların sayısını 180, ölenlerin sayısını 29 olarak açıkladığına değinilen açıklamada, test yapma imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle gerçek sayıların çok daha fazla olabileceğine işaret edildi.

Husilerin insani yardımlara karşı dayatmaları artıyor

Husilerin artan dayatmaları nedeniyle donör ülkelerin yardımları askıya aldığına dikkat çekilen açıklamada, Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın Husilerin kontrolündeki bölgeler için tahsis ettiği 73 milyon dolarlık insani yardımı askıya aldığına vurgu yapıldı.

Açıklamada sözlerine yer verilen HRW görevlisi Afrah Nasır, "Yemen'deki mevcut insani kriz, zayıflayan sağlık sistemi ve kolera salgını gölgesindeki Yemenli göçmenler, şimdi de şiddetlenen çatışmalar ile önüne geçilemeyen Kovid-19 salgını tehdidiyle karşı karşıya kalmış durumdalar. Çatışan taraflar, büyük bir felaketi önlemek üzere donörlerlerin insani çalışmalarına izin vermeliler." ifadelerini kullandı.